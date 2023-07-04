原标题：暑期游热度飙升！旅游市场消费潜力持续释放 板块或迎全面反弹

7月3日，旅游消费相关板块表现活跃。同花顺数据显示，截至7月3日收盘，酒店及餐饮板块上涨6.09%，景点及旅游板块上涨3.34%。从个股来看，同庆楼、长白山、*ST凯撒涨停，君亭酒店等个股涨幅均超8%，锦江酒店、首旅酒店等个股涨幅均超7%。

对此，排排网财富合伙人项目负责人孙恩祥对记者表示，酒店及餐饮、景点及旅游等板块上涨主要有两方面原因，一方面，下半年是旅游需求旺季：暑假出游叠加下半年的国庆长假，利好旅游需求增长；另一方面，6月份PMI环比小幅回升，经济回升基础不断巩固，增强了市场对于旅游板块复苏的信心。

今年以来，随着我国消费持续复苏，假期旅客出行意愿高涨。经文化和旅游部数据中心综合测算，端午节假期期间，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。暑期将至，文化和旅游部将持续推进一系列丰富多彩的文化和旅游活动。

“进入七月份，暑期游正式开启。”巨丰投顾高级投资顾问张丽洁在接受《证券日报》记者采访时表示，根据各大数据显示，今年的暑期游非常火爆。暑期的热度其实从端午和五一的火爆程度就可见一斑。疫情之后，除了政策面的刺激，各地方也在积极优化旅游环境，提高出行体验。最典型的案例就属“淄博游”火出圈，数据显示淄博2023年一季度GDP同比增长4.7%，第三产业增加值超过第二产业增加值。这也体现出居民出行的意愿高涨，进入到暑期旺季后，出游热情再创新高可以预期。

从数据上来看，铁路方面，全国铁路预计7月1日至8月31日发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上，较2019年同期有较大幅度增长;机场航运方面，民航局的数据显示，暑运期间，预计每日将有近195万人次旅客通过航空出行，全国日均保障航班16500班，恢复至疫情前同期水平。

对于旅游消费相关板块的投资机会，张丽洁表示，短期伴随着市场热点题材的活跃，酒店及餐饮、景点及旅游等板块走强也均成为了轮动的支线题材之一，多个概念股趋势加速，有望进一步带动板块短期行情。七月重点还需要关注板块个股的中报情况。

孙恩祥表示，旅游消费相关板块整体估值仍然处于相对低位，叠加今年业绩复苏预期较强，旅游市场消费潜能正加速释放。

华辉创富投资总经理袁华明认为，基本面向好和投资者情绪改善是旅游相关板块上涨的主要推动力。受益于消费场景恢复和经济活动正常化，旅游行业出现了需求提升带动的经营向好，基本面改善在一季报中得到确认。长期看，旅游行业是中国居民收入提升和消费升级的受益方向。如果下半年中国经济继续改善，加上可能的产业政策支持，旅游行业存在业绩超预期的机会。暑期是旅游旺季，旅游市场的火热场景对投资者情绪有所提振。旅游消费相关板块整体估值仍然具备吸引力。

国信证券表示，目前旅游板块行情演绎已经过渡到收入及业绩验证并重启资本开支的阶段。结合一季报及五一表现，预计补偿性需求支撑下，居民出游热情仍不低，暑期出游仍有期待。出行复苏预期强化，板块迎来全面反弹。（记者 赵子强 见习记者 曹原赫）

(责编：曹淼、李源)

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