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沧州：提升夜经济 发展新消费

2023年07月04日08:36 | 来源：河北日报
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原标题：沧州：提升夜经济 发展新消费

　　近来，每到夜幕降临，沧州市中心城区大运河畔的“运河市集”就人流涌动，一派热闹景象：非遗区、展演区、美食区、儿童游乐区到处都是市民欢快游玩的身影……

　　为促进服务业加快复苏，释放消费市场潜力，提升城市魅力，沧州市以夜经济为抓手，通过持续开展系列促销活动，推动全市消费场景创新和升级，不断满足群众夜间消费需求。

　　从5月20日持续至10月底，沧州市结合各地实际组织实施各类促销活动，激发夜间消费活力。活动期间，沧州市将利用暑期、中秋、国庆等消费旺季，聚焦汽车、家电、成品油、电商等消费主题，以及首店首发、老字号、地方特色餐饮和国潮品牌、地方名优特新产品等消费热点，通过线上线下同促共销的方式，丰富夜购、夜食、夜游、夜娱等消费业态，打造夜间消费品牌。

　　为进一步培育发展夜经济，沧州市在着力打造夜间休闲消费聚集区域、特色商业街区的基础上，不断提升夜间消费商圈的品质，优化消费环境，提升智慧化水平，力争形成一批高品质夜间休闲消费商圈，方便市民“一站式”消费。

　　5月26日至8月26日为期3个月的“运河市集”活动，依托大运河文化带建设成果，汇集美食、文创、潮流、民俗，融入文创手作、演艺演出等多种元素，再现大运河畔繁华街市。“这里的夜经济充满了吸引力！”沧州市民吴伟说，“作为土生土长的沧州人，能在家门口逛逛运河畔的集市，欣赏运河两岸的美景，感觉很自豪。”

　　5月20日，沧州市在市区吾悦广场启动2023年沧州市夜经济消费季活动，涵盖汽车、家电、成品油、电商等消费主题，以及地方特色餐饮和地方名优特新产品等消费热点，推出各类实实在在的惠民利民消费举措，组织开展夜间促消费活动，打造沉浸式消费新点位，更好满足群众消费需求。

　　6月23日晚，“河间不夜城”活动在澳林托斯卡纳小镇开街。澳林托斯卡纳小镇打造出三条网红情景街区和美食特色主题街区，将时尚潮流元素、特色建筑、美食文化融合，打造微旅游、微度假沉浸式体验街区，成为市民消费、休闲的好去处。（记者戴绍志 通讯员王允超）

(责编：曹淼、李源)
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