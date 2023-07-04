原标题：回升熟悉“烟火气” 消费迸发新活力

随着利企惠民政策的持续释放，餐饮业回暖，我市餐饮店客流量逐步上升。

餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域。今年以来，随着南宁市利企惠民政策的持续释放，餐饮业逐步回暖、客流量增加，“烟火气”持续回升。据统计，1—5月，全市限额以上餐饮业实现营业额26.19亿元，同比增长15.1%，增速同比提高17.1个百分点，快于全区平均水平1.4个百分点。全市限额以上餐饮业呈稳步增长态势，为全市经济运行整体向好提供坚实支撑。

正餐服务成餐饮消费市场稳健基石

6月30日18时，桂小厨印象城店迎来就餐高峰期，工作人员忙前忙后，食客有序取号排队，取餐的外卖员步履匆匆。“今年以来，不少消费者选择外出就餐消费，加上上半年节假日较多，客流量加大，特别是‘五一’假期期间，门店客流量同比增加50%。晚市的客流量普遍较大，17时30分至20时30分的正餐时间为客流高峰期，门店基本都有顾客排队等位情况。”广西桂小厨餐饮管理有限公司总经理邱子倩说。

正餐服务主要指只在中午、晚上正餐时段提供餐饮服务。“随着一系列提振消费措施的落实，如今高接触型聚集性餐饮服务快速复苏。从限额以上餐饮行业分类来看，正餐服务占据主流，拉动作用最为明显，成为南宁市餐饮消费市场的稳健基石。”市统计局有关负责人分析。

数据显示，1—5月，全市限额以上正餐服务类餐饮企业营业额占限额以上餐饮业营业额的63.5%，同比增长13%，增速同比提高14.4个百分点，拉动限额以上餐饮业增长8.4个百分点。

西式餐饮成餐饮业增长强劲动力

“上班前来一杯拿铁，精神一上午。”家住西乡塘区的“90后”何女士说，现在快节奏的工作是常态，方便快捷的西式餐饮成了不少上班族的首选，“现在的咖啡店折扣活动特别多，有时9.9元就能买到一杯咖啡，平价又方便。”

随着餐饮经营业态逐渐多元化和品质的提升，具有方便、快捷、省力、美味特点的西式餐饮备受青睐。从限额以上餐饮行业分类来看，快餐服务和咖啡店服务快速恢复增长。据统计，1—5月，西式快餐服务类企业营业额同比增长18.4%，拉动全市限额以上餐饮业增长4.4个百分点；咖啡店服务类企业营业额同比增长59%，拉动全市限额以上餐饮业增长1.4个百分点，西式餐饮成为餐饮业增长的强劲动力。

网络消费、餐饮配送激发消费新活力

当前，在“互联网+”及消费升级的大背景下，外卖点餐、送餐等非接触型消费的网络消费也在大幅增加。据统计，1—5月，我市限额以上餐饮业企业通过公共网络实现的餐费收入占全部餐费收入比重为12.9%，同比提高2.5个百分点，同比增长50.4%，增速同比提高30.8个百分点。

餐饮配送服务也是南宁市餐饮业的一大亮点，成为推动餐饮业增长的新动能，激发了消费新活力。据统计，1—5月，全市限额以上餐饮配送服务企业营业额同比增长121.4%，增速高位领跑，拉动全市限额以上餐饮业增长1.9个百分点。

“团餐是解决人员比较集中地方的餐饮消费形式，包括写字楼、工厂、医院和学校的供餐，会展饮食供应和社会送餐等。随着团餐市场进一步规范化和体系化，提供团餐服务的餐饮配送服务业态逐渐成为带动餐饮业发展的新业态、新动能。”市统计局有关负责人说。（记者 韦静）

(责编：曹淼、李源)

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