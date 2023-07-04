原标题：许昌：打出消费“组合拳” 助燃城市“烟火气”

“政府补贴这么多，我终于有底气拿下朝思暮想的小汽车了！”“契税补贴到账后，瞬间感觉自己又可以‘大手大脚’啦！”“抢到消费券，又可以和朋友实现‘约饭’自由啦！”……近几天，关于消费的话题，老百姓的讨论热烈起来。

促消费、惠民生，为需求潜力“松绑”，为经济循环“加油”。近期，许昌市出台《许昌市进一步促进消费若干政策措施》（以下简称《政策措施》），围绕供需两端同时发力，从汽车消费、繁荣二手车市场、住房及老旧小区改造、家电、文化旅游、零售餐饮、夜间消费、文体赛事活动等11个方面入手，不断挖掘和释放内需潜力，提振市民消费信心，释放消费市场活力，发挥消费对经济增长的重要作用。

补贴到人

从汽车消费到商品房契税，再到电子电器产品，对个人来说，补贴实打实，真金白银补到手。

汽车消费补贴。2023年6月底前，适时启动购车补贴活动，对在市内新购汽车的消费者按购车价格的5%给予补贴(最高不超过10000元/台)。鼓励有条件的县(市、区)出台支持汽车生产、销售企业对消费者让利的政策措施。

商品房契税补贴。按照《关于许昌市中心城区商品房契税缴纳政府补贴办法的通告》，2023年3月27日至2023年12月31日在中心城区实施契税缴纳政府补贴政策。鼓励各县(市、区)持续举办房产推介会、展销会，制定购房优惠政策，营造促进住房消费市场氛围。

电子电器产品补贴。2023年6月底前，在全市适时开展智能电子产品和家用电器消费补贴或开展以旧换新促销活动。

发放政府消费券。2023年6月底前，适时发放零售、餐饮等消费券。

继续支持住房公积金缴存人按照许昌市住房公积金相关规定申请使用住房公积金，用于城镇老旧小区加装电梯等自住住房改造。进一步加大住房公积金支持租房提取力度，适时提高租房提取额度，重点支持新市民、青年提取住房公积金解决住房问题。加快住房公积金个人住房贷款业务办理，压缩贷款办理时限。对贷款申请资料齐全的，审核、不动产登记抵押、发放贷款时限由25个工作日压缩至20个工作日以内。

奖励到企

激发居民消费活力，不仅需要实施发放消费券等积极的财政政策，还需要多渠道、多措施支持经营主体稳定发展，扩大消费供给，促进供需良性循环。

《政策措施》提出，繁荣二手车市场，对2023年纳税入统的年经销额超过5000万元且当年增速在10%以上的二手车经销企业，市财政按其二手车经销额的0.5%给予奖励（最高不超过50万元）。

落实豫政〔2023〕15号文件精神，对全市4A级及以上旅游景区在2022年6月至2023年6月新增、展期、延期贷款产生的利息，按年化利率2%申报省财政贴息。

支持商贸流通经营主体丰富优质消费品供给，对中心城区统计部门认定的2023年度新增批发、零售、住宿、餐饮限额以上的企业按照“免申即享”的原则给予1万元奖励，其中由市财政承担30%，其余部分由各区财政承担。各县（市）可参照制定相关措施。

多彩活动

根据《政策措施》，许昌市将促进文旅消费、发展夜间经济、筹办主题活动，确保带动消费市场持续升温。

促进文旅消费。实施“引客入许”宣传推介专项行动，出台“引客入许”团队旅游相关奖励政策，鼓励、支持旅游企业积极开拓境内外客源市场，进一步促进文旅消费，做大旅游品牌。加强与新媒体平台合作，加大对许昌市三国文旅产品、钧瓷文旅产品、温泉度假产品、乡村康养产品等重点文旅产品的宣传推介力度。

发展夜间经济。不断壮大夜购、夜食、夜游、夜娱、夜宿、夜展、夜读等规模，打造多业态融合发展的夜间经济场景，积极打造夜经济集聚区。鼓励大型商业综合体举办展销市集、餐饮美食、演艺娱乐等夜间经济主题活动，重点打造万达广场、春秋广场等夜经济集聚区。利用曹魏古城商圈等美食街区，打造深夜食堂特色品牌。每个县（市、区）每年培育并推荐1—2个本地有影响力的夜经济集聚区，争创省级夜经济集聚区。

筹办主题活动。统筹开展多领域、多层次的消费促进活动，筹办大型演艺活动、赛事、展会，举办或参加消费促进月、国际消费季、双品购物节、老字号嘉年华、全球文旅创作者大会、体育产业博览会等活动，实现“季季有主题、月月有亮点、周周有场景”。

(责编：曹淼、李源)

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