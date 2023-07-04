人民网北京7月4日电 （黄盛）据中国人民银行消息，日前，中国人民银行货币政策委员会召开了2023年第二季度（总第101次）例会，分析了国内外金融形势，并对后续货币政策做出部署。此次会议表示，国内经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加，但内生动力还不强，需求驱动仍不足。要克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。

对此，多位业内人士向人民网财经表示，此次例会释放了货币政策将进一步加大稳增长力度的信号，明确了将加大逆周期调节力度，加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度等重点方向，并防范汇率风险做出了更加明确的导向。

加大逆周期调节力度

在货币政策取向方面，此次例会在继续强调“精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节”的同时，重新提及了“加大逆周期调节力度”“加大宏观政策调控力度”的表述。

“整体而言，相较于一季度货政例会，本次例会对宏观政策调节的表述更为积极。”中信证券首席经济学家明明表示，今年一季度货政例会删去了“逆周期调节”的相关表述，而二季度以来经济修复动能放缓，PMI连续处于荣枯线下，故而二季度货政例会重新提及。参考今年6月中国人民银行行长重提“逆周期调节”后降息快速落地、再贷款等结构性工具得到额度补充的情况，预计后续稳增长工具将会围绕内生需求不足等问题接续发力。

东方金诚首席宏观分析师王青也认为，此次例会提及加大逆周期调节力度，是指6月政策性降息落地并带动了当月LPR报价全面下调，以及6月30日中国人民银行增加了支农、支小再贷款再贴现额度2000亿元。“在下半年物价水平有望持续处于温和状态的前景下，若需要进一步加大逆周期调控力度，未来政策性降息还有空间。”王青向人民网财经表示，着眼于为经济复苏提供有利的货币金融环境，预计宽信用过程有望持续至年底，下半年实体经济融资成本也将稳中有降——后者也是本次例会明确提出的要求。

坚决防范汇率大起大落风险

与今年一季度例会相比，此次二季度例会在提到深化汇率市场化改革、保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定时表示，要引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险。

对此，明明认为，今年5月以来，市场对中国经济修复的预期修正，人民币随着美元走强而面临较大的贬值压力，6月下旬美元兑人民币中间价已逐步回升至7.2以上，引起了市场对于人民币币值稳定的关注。与一季度例会相比，此次二季度例会对于汇率的表述删去了“弹性增强”，但也提到当下“外汇市场供求基本平衡”，并表明“外汇储备充足”。同时，此次例会删去“优化预期管理”，取代为“综合施策、稳定预期、坚决防范汇率大起大落风险”，体现出了中国人民银行对于稳定人民币汇率的政策意图。

王青也认为，与一季度相比，此次例会着力强调“坚决防范汇率大起大落风险”。“在下半年国内物价水平有望持续处于温和状态的前景下，单纯的人民币走弱不会实质性地影响国内货币政策取向。作为全球第二大经济体，我国会将货币政策独立性放在头等重要的位置。这也意味着如果下半年需要进一步加大逆周期调控力度，降息降准都有空间。”王青告诉人民网财经，当前适度增加人民币汇率弹性，释放贬值压力，也能更好发挥其宏观经济自动稳定器作用。更重要的是，下半年货币政策适度宽松，会有效提振经济复苏动能，这正是对人民币汇率最有效的支撑。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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