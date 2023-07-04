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“海洋地质十七号”调查船下水 

2023年07月04日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，7月1日，中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心首艘海岸带综合地质调查船“海洋地质十七号”在江西九江同方江新造船厂码头下水。

图片来源：自然资源部官网

图片来源：自然资源部官网

据悉，“海洋地质十七号”总长49.5米、型宽12.0米、设计吃水2.65米，以近海海岸带综合地质调查为主，具备钻探、物探等多门类作业功能。

该船配有高精度导航定位和动力定位系统、海洋地质钻探系统、浅水浅剖系统、可视化柱状取样器、CPT静力触探等海洋地质取样测试系统，以及单波束测深仪、浅水多波束、海洋重力仪、三维侧扫声呐等地球物理调查装备。该船设计优化、设备先进，具有良好的稳定性、适航性和操作性，满足多学科、多功能海岸带综合地质调查的核心用途需要。

(责编：杨曦、吕骞)
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