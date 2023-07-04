人民网记者 夏晓伦

“翠恬”，是一种因嚼起来声音清脆而得名的水果生菜品种。

今年2月开始，来自中国农业大学、上海市农业科学院、上海交通大学等多个科研院所、机构的团队在位于上海崇明的光明母港垂直农业研究中心进行了集装箱AI生菜种植比赛。

记者了解到，此前，由几十位不同领域、不同学科背景的年轻专家组成的四支战队从全球15支初赛队伍中脱颖而出，闯入决赛。他们尝试突破学科壁垒，在没有土壤与日照的条件下，需要精细调控温、光、水、肥、气，不断设计优化智能算法，以更低能耗种出更高产量、更好品质的“翠恬”生菜。

“要产量还是要品质，在种植过程中，我们纠结过。但最终，我们在最后一茬选择牺牲部分产量，改善整齐度、感官、商品率等品相指标。”来自中国农业大学的“赛博农人”队长郑建锋告诉记者，“未来，我们会继续推动植物工厂的产业发展，这个决定也会一直指导我们。”

郑建锋认为，如果将他们的种植方案运用到大型植物工厂，每千克生菜的耗电量可以降低到9.5度，“优于1千克生菜10度电的行业水平”。在近日揭晓的第三届“多多农研科技大赛”决赛结果中，“赛博农人”队荣获大赛第二名与“最佳节能奖”。

15位大众评审对决赛团队种植的“翠恬”生菜进行试吃、打分，上海市长宁区市场监管工作人员进行了现场快检。陈达通摄

摘得冠军头衔的，是由何立中博士带领的上海农科院队。数据显示，上海农科院队最后一茬生菜的生产效率达到0.18kg/m2/天。“此次赛用集装箱式植物工厂并非生产型，仅安装了三层层架，如果增加种植架层数，提高空间利用效率，以我们的种植方案推算，生产效率完全可能达到0.4 kg/m2/天的国际先进水平。”何立中表示。

大赛评审组代表、中国工程院赵春江院士表示，数字技术手段始终是一种工具和方法，要解决农业问题，必须将农业理解透彻，如此，工学与农学的结合才会有更好的效果。

“这次比赛让我们看到不同团队的优势。上海交大‘生生不息’队就从工科角度提供了与农学思维完全不同的思路。比赛促成了思想的碰撞。未来，我们会加强交流合作，更好地推动工学与农学的交叉与融合。”上海市农业科学院园艺所所长朱为民表示。

据介绍，本届比赛结束后，主办方将鼓励获奖团队进一步完善农研成果，把技术方案应用到广袤的田间地头，让青年科学家的聪明才智与时代的需求结合起来，助力农户增收与乡村振兴。

本次大赛的四个集装箱式植物工厂将继续用于垂直农业的研究与探索。顾辰摄

例如，首届获奖团队“智多莓”就在比赛过程中看到技术产品化的市场前景，从而决定成立“智多莓”公司，帮助中小种植者提升效益。

目前，“智多莓”已形成智能灌溉、智能温室环控等硬件、软件、算法产品，截至今年一季度已在辽宁、云南、安徽、内蒙古、上海、北京等地输出40套系统，用于辅助草莓、蓝莓生产。

在乡村振兴重点帮扶地云南省怒江州老窝村，“智多莓”为当地搭建数字化草莓生产体系，使得老窝村草莓产业常用工成本下降30%以上，包括肥料支出减少2500元/亩、植保支出减少1000元/亩，草莓产量增加30%，有效助力了当地的农民增收与产业发展。

据了解，“多多农研科技大赛”已连续举办三届，交叉融合计算机、软件工程、工学、材料学、机械制造与自动化等多学科的专业知识为种植降本增产。

“我们希望借此促进农业领域的技术交流、创新和发展，推动我国农业技术的高质量发展。”拼多多党委书记、高级副总裁王坚认为，这一赛事可以吸引更多的青年农业创新人才和优秀的现代农业企业参与农业领域的科技创新，还可以促进农业科技成果的转化和应用，提高农业生产的效益和竞争力，为农业高质量发展提供有力支持。

在联合国粮农组织驻华代表处助理代表张忠军看来，“本次大赛为广大青年科学家提供了展示创新能力与创业精神的平台。赛事涌现的优秀选手，或将成为农业科技领域的重要力量。”

(责编：乔业琼、吕骞)

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