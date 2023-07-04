人民网记者 任妍

当前，进一步提升外企投资信心和积极性，对于推进稳外资稳外贸、推动经济社会高质量发展至关重要。面对全球经济增长趋缓、保护主义升温等不利因素冲击，我国扎实推进稳外资工作，为稳定宏观经济大盘作出了积极贡献。

近日，西澄集团CEO马塞洛·阿布德 (Marcelo Abud）做客人民网，畅谈企业在华发展现状、深耕中国市场的思考等话题，“充满信心”“市场巨大”“新机遇”成为接受采访过程中的高频词。

“作为全世界最大的橙汁生产商，现在西澄集团已经把所有的目光都放在了中国市场上。我们对中国橙汁市场的增长有绝对的信心。”马塞洛·阿布德 (Marcelo Abud）说，在过去两年中，橙汁在中国市场占有率的增长速度比其他增长较为温和的国家速度快了10倍，中国橙汁市场的发展潜力巨大。

考虑到中国市场的迅猛增长，西澄集团与中国企业建立了战略合作伙伴关系，并继续刺激消费和投资，旨在使中国成为世界上最大的橙汁市场之一。

马塞洛·阿布德 (Marcelo Abud）表示，中国消费者正在寻找多元化、天然和营养的产品，当地的消费者和企业更加了解当地的市场。“我们相信这只能与当地公司合作才能实现，而不能简单、直接地将西方人喜爱的产品口味直接带到中国市场。为了实现业务增长，我们必须在本地寻找合适的合作伙伴。”

“西澄集团2019年来到中国，做的第一件事就是建立研究实验室，并根据研究结果优选适合中国消费者口味的橙子进行专门加工。而这些，都是与中国当地的公司一起合作完成的。”马塞洛·阿布德 (Marcelo Abud）介绍称。

目前，西澄集团正在调整组织架构，扩建生态系统，不仅与当地企业在产品的分销和推广等方面开展合作，也为以后在中国建立本地运营打下基础。希望能通过努力找到正确的方法以及优秀的合作伙伴，将产品送达中国的每一个角落。

“我们不仅计划在未来几年增加对中国市场的投资，而且希望能够为促进中巴贸易伙伴关系作出贡献。”马塞洛·阿布德 (Marcelo Abud）表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

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