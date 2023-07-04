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《2022年全国生态气候公报》发布：我国生态质量明显提高

2023年07月04日17:09 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （欧阳易佳）7月4日，中国气象局发布《2022年全国生态气象公报》（以下简称《公报》），侧重评估了2022年和2000年以来气象条件对地表生态状况的影响情况。《公报》显示，我国植被生态质量整体呈提高趋势，黄河流域植被生态向好，三江源大部生态持续改善。

我国植被生态质量整体呈提高趋势

《公报》显示，2000年至2022年全国有91.9％的区域植被生态质量指数呈提高趋势，中东部大部地区平均每年增加0.25至1.5。

国家气象中心副主任张恒德介绍，2022年全国植被生态质量指数为68.3，较常年提高6.2％，为2000年以来第三高，仍处于2000年以来高位。

国家气象中心正研级高级工程师钱拴认为，我国植被生态质量整体呈提高趋势的原因主要有二：一是国家重视生态文明建设，实施了一系列生态保护和修护工程；二是叠加了有利的气象条件，共同促进了全国植被生态质量的提高。从气象条件影响来看，2000至2022年全国有98%的区域年平均气温呈升高趋势，有67%的区域年降水量呈增加趋势，水热条件有利于全国大部地区的植被生长。

需要指出的是，虽然2022年受干旱、台风等灾害影响严重，如长江流域夏秋异常高温干旱、台风“梅花”北上等，造成部分地区生态质量不如常年或2021年，但我国东北地区大部、华北中南部、西北和西南地区大部水热条件较好，有利于植被生长，植被长势好于常年和2021年。这使得全国整体植被生态质量指数位于2000年以来的第三高，仅低于2020年和2021年。

黄河流域植被生态向好

《公报》显示，2000至2022年黄河流域大部植被生态质量呈提高趋势，其中有 79.1% 的区域植被净初级生产力平均每年每平方米增加2.5 克碳以上，流域植被覆盖度呈增加趋势的区域面积达到流域总面积的96.4%，植被生态改善明显。

黄河流域植被生态质量的提高提升了水土保持能力，由于植被生态改善，防风固沙功能增强，沙尘天气明显减少。

钱拴介绍，黄土高原是我国水土流失治理的重点区域之一，公报于2020至2021年连续两年评估了气象条件对黄土高原的影响，2021年增加了秦岭，今年扩充到黄河流域。同时，第一次增加了黄河三角洲生态变化气象影响评估结果。

《公报》显示，从气象条件来看，自2000年以来黄河流域降水量总体呈增加趋势，降水量平均每年增加4.2毫米、气温升高0.03℃，水热条件对流域植被生长比较有利。其中，黄河三角洲2000至2022年降水量平均每年增加13毫米，气温升高0.05℃。监测结果显示黄河干支流沿岸及其周边区域植被覆盖显著增加，生态环境明显改善。

三江源大部生态持续改善

三江源地区位于青藏高原腹地，是长江、黄河、澜沧江的发源地，被誉为“中华水塔”，关系着当地与下游地区生态环境和人民生产、生活的改善及经济社会的高质量发展。

张恒德介绍，《公报》评价了气象条件对三江源、祁连山、东北林区、海河流域、黄河流域、长江流域等全国重点保护和修复区以及洞庭湖、鄱阳湖、太湖、巢湖、滇池等重点湖泊的影响。2000至2022年三江源地区有91.2%的区域植被生态质量指数呈增加趋势，生态持续改善。

《公报》显示，2000年以来三江源地区大部植被生态质量持续改善，2000至2022年三江源地区有91.2%的区域植被生态质量指数呈增加趋势，东北部增幅明显，平均每年增加0.25至0.75，中西部大部持平略增。

考虑到气候变暖对冰川的影响，《公报》增加了对三江源典型冰川——阿尼玛卿雪山冰川和各拉丹冬冰川的影响评估。结果显示，2000年以来阿尼玛卿雪山冰川面积平均每年减小0.67平方公里，冰储量平均每年减少0.06立方公里；与第二次冰川编目时间（2009年）相比，2022年阿尼玛卿雪山冰川面积减小8.4%，冰储量减少9.1%。2000 年以来各拉丹冬冰川面积和冰储量均呈缩减态势，冰川面积平均每年减小2.73平方公里，冰储量平均每年减少0.32立方公里；与第二次冰川编目时间（2009年）相比，2022年各拉丹冬冰川面积减小5.9%，冰储量减少6.9%。2000年以来三江源地区气温升高、降水增多，有利于植被生长和湖泊蓄水，但气温升高促进了冰雪融化、冰川萎缩。

 

(责编：乔业琼、吕骞)
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