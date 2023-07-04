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奇瑞汽车李东春：以用户为中心 引领品牌向上

2023年07月04日17:53 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者孙阳）一个陆地追风，一个贴地飞行，近日，一场特别的跨品牌联动备受各界关注。奇瑞汽车携瑞虎9，联合长沙磁浮快线在湖南长沙磁浮车辆段启动品牌专列发车仪式，以舒适体验为用户出行提供解决方案，二者共同的价值理念凝聚出中国智造的用户思维。

活动期间，奇瑞汽车营销公司副总经理李东春在接受人民网记者采访时表示，经过 26 年发展，奇瑞在海内外市场已经拥有近1200万的用户群，“技术奇瑞、全球奇瑞、用户奇瑞”是奇瑞推动高质量发展的精神内涵和发展理念。奇瑞始终坚持以用户为中心，而瑞虎9是奇瑞进军中高端SUV 细分市场的关键一步，致力于以产品价值引领品牌向上，为用户提供舒适的驾乘体验。

以用户为中心赋能美好生活

近年来，供需两端的变革浪潮深度影响着汽车产业的发展。从供给端来看，汽车产业电动化和智能网联趋势持续加速，汽车技术创新升级与数字化驱动深度融合；从需求端来看，用户对汽车的认知更趋多元，从交通工具到追求性价比，再到追求创新技术与舒适体验，购车和驾乘已经成为享受美好生活的题中之意。

“坚持以用户为中心，才能赋能美好生活。奇瑞所有的工作都是围绕用户进行的。”在接受采访的过程中，“用户”成为李东春口中的高频词。

今年1-5月，奇瑞集团累计销售汽车596220辆，同比增长61%，保持一路向上的攀升节奏。今年5月，奇瑞TIGGO瑞虎9正式全球上市。据了解，上市前瑞虎9的用户订单量已超过3万。

“上市后我们开始陆续交车，产能也在爬坡，目前瑞虎9势头很好，这说明中国用户越来越认可本土品牌，我们一方面感谢用户的信任，另一方面也对瑞虎9能够取得销量和口碑双丰收充满信心。”李东春表示，奇瑞取得的成绩离不开用户的信赖与支持，而以创新产品贴合用户对技术和舒适的追求，则是产品能否赢得当下市场的关键。

“瑞虎9的定位是磁悬浮超舒适旗舰 SUV。从打造舒适体验的角度来讲，通过搭载‘CDC磁悬浮悬架’系统，基于超稳、驾趣、智驾、温感、触觉、视觉、听觉、嗅觉、空间等维度，瑞虎9为用户打造了9大越级舒适。”李东春介绍说，作为火星架构-超级混动平台的首款量产车型，瑞虎9凝聚了奇瑞全球化技术天团的智慧和全球500强合作伙伴的力量。同时，瑞虎9延伸了瑞虎系列的价格带覆盖，拓展了细分市场的区间，并进一步完善了奇瑞品牌 SUV 产品矩阵，不断推动产品价值向高端进阶。

以技术为动力推动品牌向上

当前，技术创新已经成为全球汽车格局重塑的关键力量。日前，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，汽车产业变革的主要方向是电动化、网联化和智能化，电动化催生新型一体化的电子电气架构，是智能网联技术应用的最好载体。智能网联技术又会反向赋能电动化发展，二者融合共生、相互促进。

“长期以来，CDC磁悬浮悬技术搭载于合资品牌40万以上的车型。此次奇瑞将这项技术下放到20万级的瑞虎9中，就是为了打破‘高价低配’，打破合资品牌的价值偏见，打破自主品牌对旗舰产品的定义。”李东春表示。

从2005年瑞虎3上市到今天的瑞虎9，瑞虎系列产品经过18年开拓，全球用户突破 300 万，海外销量第一。截至目前，瑞虎家族已覆盖5-17万元区间的SUV市场，且均呈现出强劲势头。

李东春认为，基于当前中高端 SUV市场需求，用户购车不仅希望拥有高端的驾乘品质、极致的驾乘舒适，也希望车辆能满足功能和情感双重需求，这也是自主品牌的发力方向。

近年来，随着新能源汽车市场份额持续扩大，我国汽车产业自主品牌强势崛起。2022年，我国自主品牌乘用车销量达1176.6万辆，同比增长22.8%。新能源车销量超688万辆，同比增长93.4%，占到全球销量的61.2%。

“今天，自主品牌和合资品牌在消费者认知上的鸿沟正在不断弥合。自主品牌进一步实现向上突破，关键以客户为中心，满足用户需求。从奇瑞的角度来说，要坚持自主创新、埋头钻研核心技术，保持一切以用户出发的初心，让更多用户爱上奇瑞、爱上中国车。”李东春表示，自主品牌要坚持正向研发，持续收集客户需求和反馈，不断改善、迭代、创新自己的产品和服务。

(责编：乔业琼、吕骞)
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