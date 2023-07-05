人民网北京7月5日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月5日白天，河北中南部和东北部、北京大部、天津、山东大部、河南中北部及湖南中南部、江西中南部、福建中东部、广东中部、新疆南疆盆地东部等地有35℃以上高温天气，其中，河北中南部、北京东部、天津南部、山东中北部、河南北部等地部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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