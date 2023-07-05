人民网北京7月5日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局最新发布，截至目前，全国夏粮收购进入旺季，主产区累计收购小麦500亿斤左右，已完成预计旺季收购量四成以上。

夏粮收购是全年粮食收购工作的首战，旺季一般为6月初至9月底。今年安徽省小麦再次迎来丰收，在蚌埠市固镇县的一粮食收购点，种粮农民任天水看着实时到账的售粮款心里乐开了花，“挂牌的收购价是1.22元/斤，这次卖出了13500斤的小麦，现在交易方便，粮款立刻到账。”

“当前夏粮收购市场平稳有序。”安徽省粮食和物资储备局副局长曹越方介绍，截至7月2日，安徽全社会入统企业收购小麦393万吨，占预计收购量44%。”

据了解，今年安徽小麦旺季集中收购量将达900万吨，参与夏粮收购企业达1190家，较去年增加25家。目前，该省准备收购仓容超1805万吨。其中，国有粮食购销企业仓容1005万吨，农发行安徽省分行准备收购资金200亿元，夏粮收购的仓容、资金充足。

国家粮食和物资储备局相关负责人表示，目前，夏粮旺季收购已进入集中上量阶段，收购工作组织有序、措施得力、进展总体顺利。

从区域看，江苏、安徽、湖北、四川等省份收购进度大体在六成左右；河南、河北、山东等省份进度在三到四成；山西、陕西、甘肃、新疆等省份收购工作已有序启动，进度在一到两成。

从价格看，目前小麦购销较为活跃，市场价格稳中有涨，主产区小麦收购均价1.38元/斤左右，预计后期价格以稳为主，启动托市收购的可能性不大。

“通过精心组织市场化收购，引导支持各类企业积极入市，不断优化服务，探索推广预约收购，认真做好清理、烘干、收储等相关工作，帮助农民科学储粮、有序售粮，确保粮食颗粒归仓。”该负责人强调，要严格执法监管，严肃查处压级压价、“转圈粮”“打白条”等违法违规行为，切实维护种粮农民利益和良好市场秩序。

(责编：王震、吕骞)

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