王丽新 寇佳丽

原标题：ChatGPT访问量增速下滑引担忧 专家提醒警惕泡沫化风险

近日，一组数据引发了人们对于AI产业泡沫化风险的担忧和讨论。网络分析公司Similarweb统计数据显示，2023年前5个月，ChatGPT全球访问量环比增幅分别为131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增长幅度明显下降；6月份ChatGPT的访问量环比下滑9.7%，为其推出以来首次。

今年以来，人工智能尤其是通用人工智能（AGI）在中国市场展现出巨大活力。Wind数据显示，上半年，A股ChatGPT指数涨幅达71.77%，资金流入规模十分可观。另据记者梳理，截至7月4日，国内10亿级参数规模以上的AI大模型已超80个。但同样值得关注的是，产业泡沫化风险在一定程度上已经出现。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛对记者表示：“当前，中国AGI市场进入‘百家争鸣’时代，但同时已有泡沫化现象出现，例如初创企业估值虚高、上市公司大股东近期频频减持套现等，业界要警惕相关风险。”

深度科技研究院院长张孝荣也认为，通用人工智能技术整体成熟度还不够，技术落地难度大，应用环节挑战多。乐观的市场预期导致人们对产业潜力过度看好、行业估值过高，而一旦技术无法有效落地、市场期待无法实现，泡沫就可能破裂。

“目前来看，国内AGI产业已出现过热端倪。”看懂平台AI算法专家黄颂表示，“一些公司推出的模型，无论从参数量还是实际效果看，都与真正意义上的大模型相去甚远，‘伪通用人工智能’已经出现。”

受访专家均认为，适度泡沫化有利于行业发展，可帮助企业吸引更多资金、汇聚更多资源，但一旦有过热趋势就需化解与引导。

“企业一定要找好自身定位。通用人工智能业态丰富，不是非做大模型不可，其他细分领域也有好前景。”黄颂认为。

张孝荣表示，中国AGI产业发展需要处理好监管与规范、技术创新与应用、产业合作、市场透明度和投资者教育等五大问题。“建立有效的产业监管体系，规范市场行为，防范投资炒作；注重解决实际问题，提升产业效率，探索技术的商业可行性与实际价值；促进企业之间的合作、交流，维护并强化公平竞争的大市场环境；提高信息披露强度，对投资者进行风险意识培养与教育，提高人们理性投资的能力。”

(责编：杨曦、吕骞)

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