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新能源汽车“内外兼修” 带热车市助力稳经济

张晓玉
2023年07月05日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：新能源汽车“内外兼修” 带热车市助力稳经济

　　新能源汽车产业近年来逐步成为中国产品出海的一张新“名片”。7月4日，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年5月份，汽车整车出口量环比小幅增长，同比保持迅猛增长。5月份我国汽车整车出口43.8万辆，环比增长3.2%，同比增长92.8%；整车出口金额环比增长8.8%，同比增长1.2倍。

　　此外，乘联会数据显示，5月份新能源乘用车出口9.2万辆，同比增长135.7%，环比增长1.2%，占乘用车出口的30.5%；其中纯电动乘用车占新能源车出口的92.6%。

　　江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示，中国拥有全球最大的新能源汽车市场，具有全球最完备的产业链，新能源汽车的性价比高，叠加高水平的智能网联，使得中国新能源汽车产品在海外具备强大的竞争力。

　　新能源车企加速海外扩张步伐

　　数据显示，2023年1月份至5月份，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；汽车出口总额2667.8亿元，同比增长124.1%。其中，今年一季度，我国汽车出口量达106.9万辆，同比增长58.1%。而日本一季度汽车出口量为95.4万辆，中国超越日本成为世界第一大汽车出口国。

　　从车型来看，2023年1月份至5月份，在中国汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中纯电动机动车增速更为显著。上述四大类品种占中国汽车出口总量的91.2%。

　　乘联会统计口径下的5月份乘用车出口（含整车与CKD）30.2万辆，同比增长64.0%，环比增长1.0%。1月份至5月份乘用车出口138.1万辆，同比增长102.0%。5月份新能源车占出口总量的30%。

　　目前，中国汽车品牌已成为我国汽车出口主力。中汽协数据显示，1月份至5月份整车出口量前十的车企分别为上汽、奇瑞、特斯拉、长安、长城、吉利、东风、江汽、比亚迪和北汽。其中上汽整车出口数量最多，1月份至5月份累计出口39.6万辆。而比亚迪出口增速最快，年内累计出口6.9万辆，同比增长14.2倍。奇瑞、长城汽车出口增速也非常显著，分别同比增长1.8倍和1倍。

　　与此同时，车企也在加速布局海外市场。长城汽车相关负责人对《证券日报》记者表示：“过去两年，长城汽车以泰国为起点，实现了泰国、马来西亚、老挝、文莱、菲律宾、柬埔寨6个地区市场的常态化运营。今年下半年，长城汽车将陆续进入越南、新加坡、印度尼西亚3个地区市场。”

　　此外，广汽埃安、极氪汽车、赛力斯、小鹏汽车近期纷纷宣布海外进展。例如，广汽埃安宣布正式进军泰国市场，并与泰国首家经销商代表锦汇签署了合作备忘录；极氪宣布旗下极氪001及极氪X两款车型正式开启欧洲预售，将率先于瑞典、荷兰两地开售，预计年内开启首批交付；赛力斯SERES5欧洲首批用户交付仪式在挪威卑尔根弗洛伊恩山举行；小鹏G6将于明年进入欧洲市场。

　　TrendForce集邦咨询研究表示，中国汽车品牌正通过积极向海外扩张，外溢中国累积数十年的汽车产业影响力，有望改变维持百年以上由欧、美、日、韩等车系称霸的汽车产业。尽管目前仍以燃油车为出口大宗，但2023年第一季新能源车占中国汽车出口比重已经突破25%，新能源车是未来向海外市场扩张的重点。

　　新能源汽车市场依旧火热

　　乘联会及各大车企最新披露的数据显示，6月份新能源汽车延续快速增长态势。

　　据乘联会预测，6月份国内狭义乘用车零售销量183万辆，环比增长5.2%；其中新能源车零售67万辆，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。

　　从车企表现来看，新能源车企6月份销量普遍环比提升。如蔚来汽车6月份销量为1.07万辆，重回万辆交付水平；理想月销量首次突破3万辆；广汽埃安销量连续4个月超4万辆；极氪销量10620辆，同比增长146.9%，环比增长22.4%。

　　东莞证券分析师黄秀瑜表示：“当前推动恢复和扩大消费是促进经济回升向好的关键所在，汽车产业复苏有助于支撑经济稳增长，近期新能源汽车促消费政策和促进行业健康稳定发展政策频出。乘联会预计6月份新能源乘用车零售环比和同比双增长，新能源市场逐月环比改善，渗透率持续上升。车市进入下半年消费旺季，叠加政策发力，后续新能源汽车销量有望继续走高。”

　　此前，在2023国际新能源智能网联汽车创新生态大会上，中国工程院院士丁荣军表示，2022年全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，渗透率为14%；其中，中国新能源汽车销售688万辆，渗透率25%，远超全球平均水平。预计2025年全球新能源汽车销量突破2500万辆，渗透率突破20%。其中，中国达到1500万辆，渗透率35%，全面进入新能源时代。

　　金辰股份常务副总裁祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示，我国新能源汽车产业整体竞争优势、产业政策以及市场环境在全球处于领先地位，产品质量、性能以及性价比等均具有优势，推动了我国新能源汽车出口大幅增长，且呈现逐年提升态势。

　　“当前，我国的出口爆款已经从‘老三样’变成了现在的电动载人汽车、锂电池、太阳能电池‘新三样’，这表明我国传统经济结构正在逐步调整。政府对新能源汽车的政策支持与庞大的应用市场，为我国新能源汽车产业发展提供了广阔的市场空间和培育空间，这些因素促使我国新能源汽车产业在全球处于优势地位，市场表现也会越来越好。”祁海珅说。

(责编：杨曦、吕骞)
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