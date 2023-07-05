杜雨萌

原标题：国家能源局：提升能源产业链自主可控水平 补齐产业链短板

“去年以来，在全球能源供应紧张的形势下，我国能源供给能力和质量持续提升，实现了能源供应的量价齐稳。”7月4日，国家能源局微信公众号消息显示，国家能源局党组书记、局长章建华近日接受媒体采访时表示，未来一段时间，能源消费还将保持刚性增长，新能源安全替代能力还未完全形成，能源绿色低碳转型任务艰巨；部分能源技术装备尚存短板；极端天气、网络攻击等非传统安全风险影响日益凸显，给能源安全保障带来了多重压力。

章建华称，下一步，国家能源局将从四个方面落实好具体工作。一是立足国内，多措并举增加能源供给能力，加强煤炭先进产能建设，加大油气资源勘探开发力度，加大清洁能源供给，加强能源储备能力建设。二是提升能源产业链自主可控水平，加强关键技术攻关，补齐产业链短板。三是推动能源低碳转型，建设新型能源体系，加快调整优化能源结构，使能源消费越来越多由非化石能源保障。四是强化能源安全风险监测预警，制定和实施能源安全保障预案，确保我国能源供应稳定。

谈及如何理解新型能源体系的内涵，章建华表示，综合各方面研究和认识，初步认为，新型能源体系至少具有“四新”的特征：能源结构新、系统形态新、产业体系新及治理体系新。

“下一步，加快规划建设新型能源体系，就是要向纵深推进能源革命，重点推进四方面任务。”章建华说，一是要推动能源生产消费方式绿色转型，二是要建设韧性强的能源供应链，三是要形成现代化的能源产业体系，四是要建立促进能源高质量发展的体制机制和政策体系。

在回答后续能源领域实现“双碳”目标的发力方向时，章建华明确重点要做好五方面工作。

一是持续提升非化石能源供给规模和质量，加快能源结构调整优化，大力发展风电和太阳能发电，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能、地热能等可再生能源，2030年前非化石能源消费比重年均提高1个百分点左右；推进新型电力系统建设，增强新能源跨省区配置、就地消纳和供需互动能力，提升新能源安全可靠替代水平，实现2030年前新增能源消费的70%以上由非化石能源保障。

二是着力减少能源产业链“碳足迹”，加大能源生产开发过程碳减排力度，推动煤矿、油气田绿色开发和智能化建设，推动实施能源生产设备电气化改造，逐步有序淘汰落后产能，持续推进煤电“三改联动”，推动煤矿、油气田与新能源融合发展。

三是积极推动终端用能清洁化低碳化，深入推进工业、建筑、交通等领域电能替代，因地制宜推动北方地区冬季清洁取暖，到2025年终端用能电气化水平达到30%左右；积极推动核能综合利用示范；有序引导天然气消费，优化利用结构。

四是加快绿色低碳技术创新，进一步完善能源科技创新体制机制，强化创新能力，聚焦大容量风电、高效光伏、大容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本碳捕集利用与封存、新型电力系统、化石能源清洁低碳开发利用等重点领域和方向，加快开展低碳零碳负碳技术攻关。

五是加强能源转型政策机制保障，进一步推动完善促进能源转型的市场机制、价格机制，推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订，推动完善重点领域碳达峰碳中和相关标准体系，持续完善能源领域推进碳达峰碳中和系列政策。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经