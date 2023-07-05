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心脏“阀门”坏了，不用开胸就能修

陈 曦
2023年07月05日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：心脏“阀门”坏了，不用开胸就能修

　　随着人口老龄化的到来，中国已成为心脏瓣膜病高发国家。近年来，心脏瓣膜病的微创介入治疗发展迅猛，相关新技术不断涌现，为心脏瓣膜病患者提供了全新的治疗选择，也为更多无法接受外科手术的患者带来了新的希望。

　　每年的五六月都是体检季，不少老年人在体检中查出心脏瓣膜反流等心脏问题。

　　随着人口老龄化的到来，中国已成为心脏瓣膜病高发国家。《中国心血管健康与疾病报告》显示，中国心脏瓣膜病患病率约为3.8%，即约有2500万人患病，严重威胁老年人生命健康。

　　严重时会导致心律失常、心力衰竭

　　心脏就像一个房子，它分为两个心房两个心室，分别叫左心房、右心房、左心室和右心室。心脏也被称为“人体发动机”，它就像泵一样，血液从外周静脉回流入右心房，进入右心室，然后被心脏泵出，通过肺部循环后变成充满氧气的血液，再通过肺静脉回流到左心房，并经左心房进入左心室，最终再从左心室泵出去，流向主动脉及其分支，给各个重要的脏器供血、供氧。

　　“瓣膜就像心脏上的阀门，正常人体心脏中主要有4个瓣膜，二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣。”国家心血管病中心—阜外医院主任医师闫朝武介绍，这些瓣膜都是“单向阀门”，是调节心脏血流方向的重要结构，确保心腔内血液单向流动，从而保证全身供血，维持正常功能。

　　“心脏瓣膜病种类繁多，病因复杂，主要包括先天性瓣膜病和后天获得性瓣膜病两大类。”泰达国际心血管病医院心血管内科主任医师张峰介绍。

　　在心脏搏动过程中，瓣膜必须规律地不断打开—关闭以维持正常功能。心肌舒张时，出口（主动脉瓣和肺动脉瓣）关闭而入口（二尖瓣和三尖瓣）打开，以提供血液储备；心肌收缩时，入口关闭同时出口打开，将血液输送至全身。长时间的连续工作，心脏瓣膜也会出问题。后天获得性心脏瓣膜病就是由风湿热、黏液变性、退行性改变、先天性畸形、缺血性坏死、感染或创伤等引起的心脏瓣膜狭窄或关闭不全，导致心脏结构和功能改变，最终造成心力衰竭、心律失常等。

　　心脏瓣膜出了毛病，会导致心脏血流动力学出现显著变化，因此会出现一系列症状。“心脏瓣膜病的症状与累及瓣膜和病变程度有关，在瓣膜病变早期可无临床症状，当出现心律失常、心力衰竭或发生血栓栓塞事件时出现相应的临床症状。”闫朝武介绍，常见的症状包括呼吸困难、疲乏无力、心绞痛、晕厥、下肢水肿等。

　　新技术让瓣膜病治疗有了更多选择

　　随着社会经济的发展，后天获得性瓣膜病的主要病因也出现了巨大变化。在发展中国家，风湿性心脏病是造成心脏瓣膜病的主要原因。

　　而在发达国家，老年退行性病变逐渐成为引发心脏瓣膜病的主要原因。美国75岁以上的老年人群中瓣膜病的发生率约13%。

　　“随着我国卫生条件的改善，风湿性心脏瓣膜病的发病率在下降。而随着人口寿命的延长，瓣膜也会老化，由心脑血管慢性疾病、主动脉瓣钙化和退化引起的老年性瓣膜病逐年增长。”张峰说。

　　《中国心血管健康与疾病报告》显示，我国居民心脏瓣膜病变的风险从60岁左右开始升高，在75岁以上人群中每8位就有一位患有中重度瓣膜疾病。

　　超声心动图检查是临床诊断心脏瓣膜病的主要方法，CT血管造影（CTA）和心血管磁共振成像（CMR）是评估心脏瓣膜病的重要补充方法。

　　“体检中发现的心脏瓣膜关闭不全导致的微量或少量反流，对心脏结构和功能影响不大，一般也没有什么症状，不用过于担心。”张峰建议，当在随访中发现心脏瓣膜的反流从轻度逐渐向中重度进行演变时，就需要及时进行干预。

　　“目前，心脏瓣膜病的治疗方法主要包括内科药物治疗、外科手术治疗以及微创介入治疗。”闫朝武介绍，近年来，心脏瓣膜病的微创介入治疗发展迅猛，相关新技术不断涌现，为心脏瓣膜病患者提供了全新的治疗选择，也为更多无法接受外科手术的患者带来了新的希望。

　　心脏瓣膜病的手术治疗从技术上主要分为两大类，即瓣膜置换和瓣膜修复。目前，经导管主动脉瓣置换术（TAVR）和经导管二尖瓣缘对缘修复术等微创介入治疗已逐步发展成熟，在临床获得推广普及并惠及广大患者，尤其是高龄高危患者。

　　张峰解释，老年患者一般合并多种慢性疾病，肾脏功能、肺功能不好的老年人开胸手术不耐受。而微创介入治疗创伤小、精准、恢复快，使更多老年人可以得到有效救治。

　　除了手术技巧不断发展外，输送人工瓣膜到心脏特定部位所使用的输送工具，以及人工瓣膜的材料性能也在不断迭代升级。

　　“瓣膜产品分为机械瓣和生物瓣。机械瓣的使用寿命较长，但是使用机械瓣的患者要终身服用抗凝药。生物瓣是指应用生物组织材料，如牛心包瓣或猪主动脉瓣经过加工处理制成人工心脏瓣膜，植入后人体无需长期抗凝，但使用寿命较机械瓣要短。近年来科学家对牛心包瓣进行全封闭抗钙化处理、干式储存，大大提高了其性能。”张峰认为，人工瓣膜正不断朝着耐用、耐老化、提升关闭性能、抗血栓等方面升级换代。

　　远离危险因素可延长瓣膜寿命

　　随着人口老龄化，退行性病变（老化）是造成老年心脏瓣膜病的常见原因，主要累及主动脉瓣和二尖瓣。其中，退行性主动脉瓣狭窄在65岁以上老年人中发生率高达2%—7%。

　　“虽然老年瓣膜退行性病变的机理复杂，但钙质沉积是造成瓣膜病变的主要原因。”闫朝武提醒，高血压、高血脂、高血糖和吸烟等是重要的危险因素，因此健康的生活和危险因素的控制都有利于延长瓣膜寿命。

　　此外，要注意合理的饮食。心脏瓣膜病比较容易引起心衰水肿，因此在生活中必须要严格控制钠盐的摄入来防止水肿，避免增加心脏的负担，少吃高脂肪的食物以及刺激辛辣的食物。

　　在日常生活中，还要注意劳逸结合。“适当的运动和体力劳动可以很好地增加心脏的代偿能力，没有出现呼吸困难症状的心脏瓣膜病患者可以正常工作与生活，但是要避免超负荷的重体力劳动。劳逸结合可以很好地减轻心脏负担，是防治心脏瓣膜病的关键措施。”张峰建议。

　　心脏瓣膜病患者要注意保持居住环境整洁干净，防止细菌感染。当链球菌感染引发扁桃体炎、咽炎等时，应该积极彻底治疗，避免风湿热的发作，风湿热反复发作会加重对心脏瓣膜的损害。

(责编：杨曦、吕骞)
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