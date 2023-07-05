人民网北京7月5日电 （记者王仁宏）据预报，7月4-5日，辽宁、吉林、黑龙江中部南部、内蒙古东部等地将有一次强降雨过程，受其影响，辽宁省辽河、浑河、太子河，吉林省第二松花江，黑龙江省嫩江、松花江、牡丹江，内蒙古自治区绰尔河、洮儿河等河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月4日18时针对内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并向相关省级水利部门和水利部松辽水利委员会等单位发出通知，要求密切监视雨情、水情、汛情发展变化，加强监测预报预警、会商研判和应急值守，重点做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命安全。

(责编：王仁宏、吕骞)

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