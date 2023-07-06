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设计时速350公里！贵南高铁进入开通倒计时

2023年07月06日08:26 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，7月5日8时48分，随着55301次试验列车从贵阳北站缓缓驶出，贵阳至南宁高速铁路新建龙里北至荔波段（以下简称贵南高铁贵州段）进入按图行车试验阶段。

中国铁路成都局集团有限公司建设部相关负责人介绍，按图行车试验是运行试验的最后阶段，通过按试验运行图组织行车，对调度指挥、行车组织、列车到发和设备状态等进行全方位、系统性测试，验证行车组织方式能否满足运营要求，为正式开通运营后科学合理地制定列车运行方案、开行对数和运行时刻提供重要的参考依据。

贵南高铁贵州段运行试验启动以来，成都局集团公司各部门、各单位密切配合，先后进行了故障模拟、应急救援演练和列车运行图参数测试等项目，优质高效地完成各项测试试验任务。

相关单位全力配合运行试验，有序开展设备维护；提前做好新线新站人员储备，加强业务技能培训，全面满足开通运营要求。

贵南高铁是我国“八纵八横”铁路网包头至海口铁路通道的重要组成部分，也是贵州、广西两地首条设计时速350公里的高速铁路。

龙里北至南宁东为新建线路，设龙里北、贵定县、都匀东、独山东、荔波、环江、河池西、永安镇、都安、马山县、南宁北、南宁东等12个车站。

贵南高铁建成通车后，从贵阳至南宁将从现在的5个多小时缩短至2小时左右。同时，贵南高铁将与成贵、贵广、沪昆等多条高铁线路接驳，对于服务“一带一路”倡议，增强区域整体经济实力具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)
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