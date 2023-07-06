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上半年中欧班列累计开行8641列 发送货物93.6万标箱

2023年07月06日08:49 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1月至6月，中欧班列累计开行8641列，发送货物93.6万标箱，同比分别增长16%、30%。其中去程4620列、49.9万标箱，同比分别增长16%、29%；回程4021列、43.7万标箱，同比分别增长16%、31%。截至目前，中欧班列历年累计开行超过7.3万列、690万标箱，通达欧洲25个国家216个城市。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，随着我国外贸延续稳中向好态势，中欧班列跨境运输需求旺盛，开行数量强劲增长。中国国家铁路集团有限公司充分发挥中欧班列战略通道作用，与沿线国家铁路部门加强合作，提升运输能力和服务品质，积极推动中欧班列高质量发展，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通，为畅通国内国际双循环、促进沿线国家经济社会发展、服务高质量共建“一带一路”注入了强劲动能。

一是运输能效持续增长。扎实推进中欧班列扩编增吨，中欧班列国内段最大编组辆数和牵引质量分别提高到55辆、3000吨，较班列运行初期分别提升34%、20%，列车满编率保持在99%以上，极大提升了中欧班列运输能力。加强中欧班列回程货源组织，促进双向均衡运输，回程班列与去程班列比例稳定在87%以上。与国内口岸监管部门及境外铁路加强协调协作，提升口岸作业效率和交接车能力，今年1月至6月，西、中、东通道分别开行中欧班列4324列、1563列、2754列，同比分别增长19%、24%、7%，均创历史同期新高。

二是服务品质稳步提升。扩大全程时刻表中欧班列开行规模，西安至德国杜伊斯堡双向线路由每周1列加密为2列，运行时效稳定在12天。新增成都至波兰罗兹双向线路、德国杜伊斯堡至西安回程线路全程时刻表中欧班列，运行时间均压缩5天以上，受到市场广泛欢迎。适应客户多样化运输需求，发展中欧班列冷链运输，开展定制化服务，货物品类不断增多。加强铁路95306系统研发升级，实现中欧班列开行信息自动采集、开行计划管理、货车追踪、安全装载自动检测等功能，进一步提升了中欧班列信息化管理水平。组织中欧班列运输协调委员会各成员单位签署《维护中欧班列统一品牌形象承诺书》，持续打造中欧班列国际物流品牌。

三是基础设施不断强化。加快兰新线精河至阿拉山口增建二线建设，实施阿拉山口站新建集装箱换装库、综合查验场、集装箱作业场扩能改造，同江铁路口岸开办集装箱业务等工程，协调周边国家铁路部门同步改造口岸基础设施，进一步提升中欧班列通道和口岸运输能力。积极推动中欧班列与中老铁路、西部陆海新通道联通，探索中欧班列跨越黑海、里海南通道线路开发，推进境外通道多样性建设，努力打造“多向延伸、海陆互联”的运输服务网络。

下一步，国铁集团将坚持共商共建共享原则，加强国际铁路合作，共同巩固稳定提升中欧班列良好发展态势，为推动共建“一带一路”高质量发展作出更大贡献。

(责编：王连香、吕骞)
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