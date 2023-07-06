人民网北京7月6日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，6日至8日，江淮、江汉东部和南部、江南北部、重庆、贵州中北部及西藏东南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨；东北地区多雷阵雨天气，其中，7日，辽宁西部和北部等地有大到暴雨；上述部分地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

预计7月6日08时至7日08时，内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林中东部、辽宁北部和西部、安徽中北部、江苏、上海、湖北东部、浙江东部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气）；内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林东部、河南南部、安徽中北部、江苏、上海、湖北、浙江北部和东部、四川东部和南部、重庆中西部和北部、云南西部和南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-50毫米，局地可达60毫米以上。

10日至12日，西北地区东南部、华北地区东部、东北地区、黄淮、江汉、四川盆地及贵州北部、西藏东南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨。

6日至10日，河北大部、北京、天津、山东北部、河南中北部等地有持续性高温天气，部分地区日最高气温可达37-39℃，北京东部、河北南部和河南北部等地部分地区超过40℃。另外，未来一周，江南和华南等地的部分地区有35-37℃的高温天气。

预计7月6日白天，华北中东部、黄淮中北部、江南、华南、新疆南疆盆地、内蒙古西部、宁夏北部、陕西北部等地有35℃及以上高温天气，其中，河北大部、北京、天津、山东中北部、河南北部、江西中部、福建中部、南疆盆地东部等地部分地区最高气温37-39℃，北京东部、河北中南部、河南西北部等地部分地区可达40℃或以上。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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