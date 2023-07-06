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打好“虫口夺粮”主动仗 农业农村部部署水稻重大病虫害防控

2023年07月06日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者李栋）针对当前大部中晚稻区病虫害发生明显重于上年，多数病虫具备偏重至大发生基数等形势，农业农村部近日召开水稻病虫害统防统治与绿色防控融合现场会，大力推进统防统治与绿色防控融合，全力以赴实现“虫口夺粮”保丰收。

水稻是我国南方地区主要的粮食作物，而水稻病虫害是影响水稻产量的重要因素。近年来，受气候异常和作物布局等因素的影响，“两迁”害虫对水稻高产、稳产构成了严重威胁。所谓“两迁”害虫，在水稻上特指稻纵卷叶螟和稻飞虱，这两种害虫均被列入2020年农业农村部公布的《一类农作物病虫害名录》。

“当前水稻‘两迁’害虫已发生8970万亩次，西南、华南、江南部分稻区呈大发生态势，长江流域迁入期比常年提早20天-30天。”农业农村部相关负责人介绍，叠加气候异常诱发病虫害进入暴发期等不利因素，今年防控工作面临巨大挑战。

据了解，针对农作物病虫害防控，各级农业农村部门行动早、措施实，通过加强监测预警，推行灌水灭蛹、理化诱控、科学用药等措施，大力推进统防统治与绿色防控融合，早稻病虫害已防治2.2亿亩次，应防处置率达95%以上，有效遏制了二化螟、水稻“两迁”害虫等重发危害，有力保障了水稻稳产丰收，早稻实现了危害损失率控制在5%以内的目标。

为全力打好“虫口夺粮”攻坚战，最大限度降低危害损失，努力赢取中晚稻丰收主动权。农业农村部要求认真排查病虫害成灾风险点，及时梳理病虫害发生形势和防控薄弱环节，针对性做好预警和防范，确保防控措施到位。根据病虫害发生实际，优化防控预案，及时调整防控对策措施，提高防控的针对性。

“要通过加密布设智能测报设施设备，完善监测预警网络，集成推广全程绿色防控技术模式，合理选用高效低风险农药等措施，提高防控的有效性。”该负责人强调，要统筹用好中央财政病虫害防控补助资金，积极争取地方财政支持，调动农民等生产主体增加投入积极性，大力推进统防统治与绿色防控融合，提高防控组织化程度和科学化水平。

“保证粮食丰收，要抓住关键时期、针对薄弱环节，加强督促指导，促进防控措施落实到位，决不能因监测不到位、防控不及时，导致病虫害大面积暴发成灾。”该负责人说。

(责编：王震、吕骞)
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