人民网北京7月6日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部在湖南省衡阳市召开水稻病虫害统防统治与绿色防控融合现场会，总结交流各地早稻病虫害防控做法和经验，分析研判中晚稻重大病虫害发生形势，动员部署监测防控工作。

会议强调，各地要落实落细各项防控措施，大力推进统防统治与绿色防控融合，全力以赴实现“虫口夺粮”保丰收。

会议认为，各级党委政府高度重视农作物病虫害防控工作，农业农村部门行动早、措施实，通过加强监测预警，推行灌水灭蛹、理化诱控、科学用药等措施，大力推进统防统治与绿色防控融合，早稻病虫害已防治2.2亿亩次，应防处置率达95%以上，有效遏制了二化螟、水稻“两迁”害虫等重发危害，有力保障了水稻稳产丰收，早稻实现了危害损失率控制在5%以内的目标。

会议指出，当前大部中晚稻区病虫害发生明显重于上年，多数病虫具备偏重至大发生基数。水稻“两迁”害虫已发生8970万亩次，西南、华南、江南部分稻区呈大发生态势，长江流域迁入期比常年提早20—30天。加上气候异常诱发病虫害进入暴发期等不利因素，今年防控工作面临巨大挑战。

会议强调，各地思想上要高度重视，行动上要上下协同，措施上要多出实招，全力打好“虫口夺粮”攻坚战，最大限度降低危害损失，努力赢取中晚稻丰收主动权。认真排查病虫害成灾风险点，及时梳理病虫害发生形势和防控薄弱环节，针对性做好预警和防范，确保防控措施到位。根据病虫害发生实际，优化防控预案，及时调整防控对策措施，提高防控的针对性。加密布设智能测报设施设备，完善监测预警网络，集成推广全程绿色防控技术模式，合理选用高效低风险农药，提高防控的有效性。统筹用好中央财政病虫害防控补助资金，积极争取地方财政支持，调动农民等生产主体增加投入，大力推进统防统治与绿色防控融合，提高防控组织化程度和科学化水平。抓住关键时期、针对薄弱环节，加强督促指导，促进防控措施落实到位，决不能因监测不到位、防控不及时，导致病虫害大面积暴发成灾。

(责编：王仁宏、吕骞)

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