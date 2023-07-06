人民网北京7月6日电 （记者罗知之）据中国银行业官网消息，近日，由中国中小企业协会、中国银行业协会、中国期货业协会等有关单位联合主办的“第十届中国中小企业投融资交易会” （以下简称投融会）在北京北人亦创国际会展中心召开。本届投融会以“金融活水精准滴灌 专精特新提质增量”为主题。

中国银行业协会秘书长刘峰在致辞中指出，科技型中小企业深度聚集了人力、技术和资本等创新要素，关系着经济高质量发展大局和高水平科技自立自强战略大局。做好以专精特新中小企业为代表的科创金融服务是银行业坚守服务实体经济定位、践行金融强国理念的重要体现。近年来，银行业以服务实体经济为着力点，准确把握信贷投放政策、节奏和力度，为科技创新发展提供合理充裕、持续稳定的资金支持，信贷服务广度、综合金融服务质效和资金筹集效率不断提升。

刘峰强调，科创金融高质量发展要关注以下方面：一是提升信贷服务覆盖面和精准度；二是建立针对专精特新中小企业“敢贷愿贷能贷会贷”的长效机制；三是完善专业化风险管理机制；四是要依靠政府机构、监管部门和相关市场主体共促共建。

投融会开幕式还公布了由中国中小企业协会和中国银行业协会联合组织征集的“2022年金融服务专精特新中小企业典型案例”，集中展示金融机构升级服务产品，打造创新型企业金融服务模式，对探索中小企业梯度培育，分阶段、分层次服务优质中小企业，帮助产业关键领域实现“补短板”“锻长板”“填空白”，支持“专精特新”中小企业高质量发展，全面提升金融服务的市场竞争力和价值创造力具有积极借鉴意义。

(责编：罗知之、吕骞)

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