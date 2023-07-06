人民网北京7月6日电 （记者赵竹青）7月4日，国际原子能机构（下称IAEA）总干事格罗西在日本东京正式发布IAEA关于日本福岛核污染水排海问题的综合评估报告（下称报告），对此，中国国家原子能机构秘书长邓戈向媒体表示，IAEA邀请多国专家参与对日本福岛核污染水处置问题审查评估，但报告却未能充分反映所有专家意见，相关结论存在局限性和片面性。中方对IAEA仓促发布报告表示遗憾。

第一、日方没有证明核污染水排海决定的正当合法性。日本政府在单方面作出核污染水排海决定后，迫于国内外压力请求IAEA开展审查评估，日方刻意限制IAEA技术工作组授权，使审查评估仅限于排海一种方案，而将其他可能的处置方案排除在外。即使IAEA认为排海符合国际安全标准，也不能证明排海是处置核污染水的唯一或最佳方案。

第二、日方没有证明核污染水净化装置的长期有效性和可靠性。IAEA报告指出，日方采用的多核素处理系统（ALPS）不能去除核污染水中的所有放射性核素。ALPS从以往运转情况看，已证明无法有效去除氚、碳-14等放射性核素，能否有效去除其他放射性核素也有待进一步试验和工程验证。据日方自己公布的数据，经ALPS处理的核污染水仍有70%以上未达到排放标准，需再次净化处理。在后续长期运行过程中，ALPS的性能有效性和可靠性还会随设备腐蚀老化进一步下降。

第三、日方没有证明核污染水数据的真实准确性。东京电力公司近年来曾多次隐瞒、篡改核污染水数据。日方擅自批准排海方案、加紧推进排海准备，以各种手段对IAEA审查评估设限施压。IAEA仅基于日方单方面提供的数据和信息开展审查评估，仅对日方单方面采集的少量核污染水样本开展实验室间比对分析，在数据真实性、信息准确性有待确证，取样独立性和代表性严重不足的情况下，即使IAEA审查评估作出排海符合国际安全标准的结论，也缺乏足够的说服力。

第四、日方没有证明核污染水排海对海洋环境和人类健康安全无害。福岛核污染水中含有60多种放射性核素，很多核素尚无有效处理技术，部分长寿命核素可能随洋流扩散，对周边国家海域生态平衡和海洋环境带来不确定影响；也可能通过生物富集效应随海洋生物迁徙和食物链对食品安全和人类健康造成潜在风险。即使日方承诺的核污染水影响评估和排放控制措施符合国际安全标准，在没有有效措施确保日方兑现承诺的情况下，也不能排除核污染水排海对海洋环境和人类健康的长期潜在危害。

邓戈强调，中方敦促日方，正视国际社会正当合理关切，正视IAEA以及其他国际专业权威机构意见建议，在未就核污染水排海决定正当性、净化装置可靠性、源项数据真实性、环境影响不确定性等提供可信证据并获得邻国等利益攸关国家谅解，未就IAEA提出的评估意见采取有效整改措施前，不得启动排海。

邓戈表示，IAEA报告明确提出，在日方排海实施阶段，IAEA将继续开展公正、独立、客观的审查评估，并进行独立取样监测。中方敦促IAEA，尽快主导建立独立有效、有日本邻国等第三方实验室充分参与的长期国际监测机制；在制定长期监测机制的过程中，要充分听取各国专家意见，充分考虑日本邻国、太平洋岛国等利益攸关国家的关切和参与度。中方敦促日方，必须全面配合IAEA主导的长期监测国际机制和后续审查评估任务，持续开展ALPS长期可靠性监测、核污染水源项和环境监测、放射性环境影响评估，及时透明向邻国等利益攸关国家公布可信数据信息并接受监督质询，在长期监测机制未建立之前，不得启动排海；一旦发现核污染水排放数据异常或控制系统失效，必须立即停止排海。

(责编：赵竹青、吕骞)

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