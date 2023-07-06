水利部针对南方5省区启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应
2023年07月06日15:28 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者王仁宏）据水利部消息，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月6日13时针对江苏、安徽、湖北、重庆、贵州省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应。
据预报，7月6—9日，西南中部东部、黄淮南部、江淮、江南北部、东北中部南部及湖北大部、陕西东南部等地将有一次强降雨过程。受其影响，长江上游支流乌江、中下游干流及沿江支流倒水、举水、巴水、浠水、蕲水，淮河干支流及里下河地区，太湖及周边河网等主要江河将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。
据悉，水利部已向相关省级水利部门和水利部长江、淮河水利委员会，太湖流域管理局等单位发出通知，要求密切监视天气变化，加强雨情水情预测预报、会商研判和应急值守，做好水工程调度、中小河流洪水防御、山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全。
(责编：王仁宏、吕骞)
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