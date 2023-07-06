人民网北京7月6日电 （欧阳易佳）连日来，北方多地国家气象观测站的日最高气温突破历史极值，不断刷新历史纪录。6月22至23日，北京、天津、河北、山东等地已有21个国家气象观测站的日最高气温突破历史极值。

7月6日一大早，北京市气象台升级发布高温红色预警信号：预计6日，全市大部地区的最高气温将升至40℃以上。

今夏为何格外热？

中国气象局相关负责人介绍，今年北方地区高温强度大、持续时间长，首先是因为北方地区受到较强的暖气团控制，且影响时间长；其次在高压脊形势控制下，天气多以晴热为主，没有云层遮挡，升温加快；再次进入夏至时节后，白昼最长，长时间的日照也为高温的形成和维持“加了一把火”；最后，北方地区空气湿度小、天气干燥，可谓“火上浇油”，以上因素的共同作用，使得北方地区频频接受高温“烤”验。

6月出现高温，这与今年的厄尔尼诺有关吗？据国家气候中心预测，未来三个月赤道中东太平洋将维持厄尔尼诺状态。海温持续上升，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致极端天气发生频次更多、范围更广、强度更强。

无论是南方还是北方，极端高温天气的频发都在加剧。国家气候中心首席预报员高辉表示，全球变暖背景下，无论南方还是北方，极端高温发生的频次都快速增加。“影响我国气候异常尤其是高温、干旱等极端事件的因子复杂，厄尔尼诺只是其中一个重要因子，不能简单归咎为厄尔尼诺影响。气象部门会密切进行天气监测，加强天气气候趋势的研判和预测。”

入伏之后，会更热吗？

我国通常在7月中旬左右入伏，副热带高压北抬控制北方地区，出现无雨、高温、高湿的天气现象。

入伏后一般以“桑拿天”为代表，与现在的晴热、干热天气大相径庭。就人的个体感受而言，体感温度不仅和气温有关，还受湿度影响。“桑拿天”因湿度较高，身体排出的汗蒸发不掉，热量散不出去，此时人的体感温度也更高，就会感觉到闷热、易中暑。

据国家气候中心预测，未来赤道中东太平洋将维持厄尔尼诺状态，海温指数持续上升，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致极端天气频次更多、范围更广、强度更强。

中央气象台预测，未来一段时间，雨带将逐渐北移，北方地区将进入雨季，干热天气会随之结束，转入闷热天气。届时，高温天气的防范应从高温干热转为高温高湿，应做好针对性应对。

中国气象局公共气象服务中心公众服务首席柳艳香提示，公众外出做好防晒，户外工作人群尽量避开太阳直射时段工作。老人、儿童、孕妇和患有慢性疾病的人群，应该尽量待在凉爽的室内，避免长时间暴露在热环境中，造成身体不适。另外，高温天气不仅会引发身体中暑，伴随着饮食减少和出汗增多，会导致人体内水分流失，进而导致电解质紊乱，从而影响人的大脑神经活动，进而产生情绪中暑，所以在高温天气下，仍然要保持平和的心情，使室内温度保持凉爽，多吃清淡食物。

(责编：乔业琼、吕骞)

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