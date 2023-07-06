人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多地日最高气温突破历史极值 今夏北方高温为何这么“猛”？

2023年07月06日15:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月6日电 （欧阳易佳）连日来，北方多地国家气象观测站的日最高气温突破历史极值，不断刷新历史纪录。6月22至23日，北京、天津、河北、山东等地已有21个国家气象观测站的日最高气温突破历史极值。

7月6日一大早，北京市气象台升级发布高温红色预警信号：预计6日，全市大部地区的最高气温将升至40℃以上。

今夏为何格外热？

中国气象局相关负责人介绍，今年北方地区高温强度大、持续时间长，首先是因为北方地区受到较强的暖气团控制，且影响时间长；其次在高压脊形势控制下，天气多以晴热为主，没有云层遮挡，升温加快；再次进入夏至时节后，白昼最长，长时间的日照也为高温的形成和维持“加了一把火”；最后，北方地区空气湿度小、天气干燥，可谓“火上浇油”，以上因素的共同作用，使得北方地区频频接受高温“烤”验。

6月出现高温，这与今年的厄尔尼诺有关吗？据国家气候中心预测，未来三个月赤道中东太平洋将维持厄尔尼诺状态。海温持续上升，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致极端天气发生频次更多、范围更广、强度更强。

无论是南方还是北方，极端高温天气的频发都在加剧。国家气候中心首席预报员高辉表示，全球变暖背景下，无论南方还是北方，极端高温发生的频次都快速增加。“影响我国气候异常尤其是高温、干旱等极端事件的因子复杂，厄尔尼诺只是其中一个重要因子，不能简单归咎为厄尔尼诺影响。气象部门会密切进行天气监测，加强天气气候趋势的研判和预测。”

入伏后，会更热吗？

我国通常在7月中旬左右入伏，副热带高压北抬控制北方地区，出现无雨、高温、高湿的天气现象。

入伏后一般以“桑拿天”为代表，与现在的晴热、干热天气大相径庭。就人的个体感受而言，体感温度不仅和气温有关，还受湿度影响。“桑拿天”因湿度较高，身体排出的汗蒸发不掉，热量散不出去，此时人的体感温度也更高，就会感觉到闷热、易中暑。

据国家气候中心预测，未来赤道中东太平洋将维持厄尔尼诺状态，海温指数持续上升，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致极端天气频次更多、范围更广、强度更强。

中央气象台预测，未来一段时间，雨带将逐渐北移，北方地区将进入雨季，干热天气会随之结束，转入闷热天气。届时，高温天气的防范应从高温干热转为高温高湿，应做好针对性应对。

中国气象局公共气象服务中心公众服务首席柳艳香提示，公众外出做好防晒，户外工作人群尽量避开太阳直射时段工作。老人、儿童、孕妇和患有慢性疾病的人群，应该尽量待在凉爽的室内，避免长时间暴露在热环境中，造成身体不适。另外，高温天气不仅会引发身体中暑，伴随着饮食减少和出汗增多，会导致人体内水分流失，进而导致电解质紊乱，从而影响人的大脑神经活动，进而产生情绪中暑，所以在高温天气下，仍然要保持平和的心情，使室内温度保持凉爽，多吃清淡食物。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：用心用情当好制造业企业的“娘家人” 加强政策支持和服务保障
　　人民网北京7月6日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，7月6日，工业和信息化部召开制造业企业座谈会，听取企业经营情况、问题诉求及意见建议，就推动制造业高质量发展、促进行业平稳运行进行了深入讨论交流。 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，工业和信息化部锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。…
民航局：加大惩戒力度 依法从严从快从重打击“机闹”
　　人民网北京7月6日电 （记者王连香）据中国民航局网站消息，7月4日，民航局召开“依法整治机闹行为 维护航空安全秩序”专项行动动员部署会，就民航系统深入开展整治“机闹”专项行动进行动员部署。民航局局长宋志勇强调，坚决遏制“机闹”多发频发态势，维护好民航安全秩序，以新安全格局保障民航新发展格局。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部