人民网北京7月6日电 （欧阳易佳）我国新一轮高温天气过程来袭，中央气象台预计7月6日至10日华北黄淮等地有持续性高温，局地最高气温将超过40℃。中央气象台7月6日6时继续发布高温橙色预警，北京市气象台7月6日7时升级发布高温红色预警信号。

7月6日白天，华北中东部、黄淮中北部、江南、华南、新疆南疆盆地、内蒙古西部、宁夏北部、陕西北部等地有35℃及以上高温天气，其中，河北大部、北京、天津、山东中北部、河南北部、江西中部、福建中部、南疆盆地东部等地部分地区最高气温37至39℃，北京东部、河北中南部、河南西北部等地部分地区可达40℃或以上。

预计7月6日至10日，河北大部、北京、天津、山东北部以及河南中北部等地有持续性高温天气，部分地区日最高气温可达37至39℃，北京东部、河北南部和河南北部等地部分地区超过40℃。另外，未来一周，江南和华南等地的部分地区，有35至37℃的高温天气。

气象专家提醒，未来我国高温天气将持续发展，范围明显扩大，华北、黄淮、江南、华南及陕西、新疆等地均将受高温天气影响，请公众关注最新预警预报信息，做好防暑降温措施，谨防中暑。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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