人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央气象台发布高温橙色预警 华北黄淮局地再超40℃

2023年07月06日15:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月6日电 （欧阳易佳）我国新一轮高温天气过程来袭，中央气象台预计7月6日至10日华北黄淮等地有持续性高温，局地最高气温将超过40℃。中央气象台7月6日6时继续发布高温橙色预警，北京市气象台7月6日7时升级发布高温红色预警信号。

7月6日白天，华北中东部、黄淮中北部、江南、华南、新疆南疆盆地、内蒙古西部、宁夏北部、陕西北部等地有35℃及以上高温天气，其中，河北大部、北京、天津、山东中北部、河南北部、江西中部、福建中部、南疆盆地东部等地部分地区最高气温37至39℃，北京东部、河北中南部、河南西北部等地部分地区可达40℃或以上。

预计7月6日至10日，河北大部、北京、天津、山东北部以及河南中北部等地有持续性高温天气，部分地区日最高气温可达37至39℃，北京东部、河北南部和河南北部等地部分地区超过40℃。另外，未来一周，江南和华南等地的部分地区，有35至37℃的高温天气。

气象专家提醒，未来我国高温天气将持续发展，范围明显扩大，华北、黄淮、江南、华南及陕西、新疆等地均将受高温天气影响，请公众关注最新预警预报信息，做好防暑降温措施，谨防中暑。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：用心用情当好制造业企业的“娘家人” 加强政策支持和服务保障
　　人民网北京7月6日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，7月6日，工业和信息化部召开制造业企业座谈会，听取企业经营情况、问题诉求及意见建议，就推动制造业高质量发展、促进行业平稳运行进行了深入讨论交流。 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，工业和信息化部锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。…
民航局：加大惩戒力度 依法从严从快从重打击“机闹”
　　人民网北京7月6日电 （记者王连香）据中国民航局网站消息，7月4日，民航局召开“依法整治机闹行为 维护航空安全秩序”专项行动动员部署会，就民航系统深入开展整治“机闹”专项行动进行动员部署。民航局局长宋志勇强调，坚决遏制“机闹”多发频发态势，维护好民航安全秩序，以新安全格局保障民航新发展格局。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部