工商银行连续11年蝉联全球银行1000强榜首
2023年07月06日16:12 | 来源：新华网
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原标题：工商银行连续11年蝉联全球银行1000强榜首
7月5日，英国《银行家》杂志发布了2023年全球银行1000强榜单，中国工商银行凭借一级资本等雄厚实力，连续11年位居该榜单榜首。这反映了工商银行通过深入服务实体经济、加快经营转型、有效防控风险，保持了较强的国际影响力和市场竞争力。
据《银行家》杂志介绍，中国在过去十年一直是全球银行业的增长引擎。据统计，今年是中国连续第二年有140家银行上榜，一级资本总规模达3.3万亿美元，总资产达42万亿美元，在一级资本和资产增长方面继续在全球处于领先地位。其中，中国工商银行以4973亿美元的一级资本，连续11年位居榜首。
2022年以来，工商银行坚持稳中求进工作总基调，在服务新发展格局中推动自身高质量发展，保持了稳健经营态势，经营效益、品牌价值等保持全球领先。
(责编：董童、李源)
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