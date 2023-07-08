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助力保险行业高质量发展 第11个全国保险公众宣传日如约而至

2023年07月08日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者杜燕飞）今日，由国家金融监督管理总局指导、中国保险行业协会主办的我国第十一个“7·8 全国保险公众宣传日”如约而至。今年活动的主题为“保险力量，为奋斗的你加把劲”，聚焦保险业坚持“以人民为中心”的发展思想，聚焦保险业政治性、人民性，推动保险业高质量发展再上新台阶。 

中国保险业协会相关负责人表示，今年“7·8 全国保险公众宣传日”活动共分三个阶段：筹备阶段、开展阶段、活动延伸及总结阶段，重点开展四个方面的活动：组织开展“健康生活每一天”保险公益活动、“唱响新征程，绿色环保跑”活动、“保险力量，为奋斗的你加把劲”直播活动和“保险五进入”宣传活动。

其中，直播活动紧紧围绕保险业高质量发展、税优健康险扩容、整治代理退保、保护消费者权益、清廉文化建设等重点方向，通过多种直播方式和平台进行广泛传播，与公众互动，阐述保险功能作用，普及金融保险知识。同时，面对面与保险消费者、社会公众进行沟通交流，倾听公众需求，开展公益服务，普及保险理念，提升人民群众的满意度和获得感。

记者梳理，今年“7·8 全国保险公众宣传日”活动期间，在金融监督管理总局和中国保险行业协会的支持和推动下，各地保险公司围绕“保险力量，为奋斗的你加把劲”这一主题，开展了一系列接地气、重实效、形式多样、丰富多彩的宣传活动，宣传保险业在完善现代金融、社会保障、农业保障、防灾减灾、社会管理等方面的成效，提升公众保险意识和金融消费理念。

其中，北京保险行业协会以农险信息化为主题，通过线上发布的形式向社会公众传播农业保险专业知识，辖区内保险企业走进北京市延庆区张山营镇水峪村开展活动，建立村级消费者教育宣传站点，为村民提供义诊服务，同时赠送《金融伴我成长》系列丛书。

山西省保险行业协会组织山西省各家保险机构开展了“健康生活每一天”微信小程序健康检测活动，在太原市杏花岭区王家岭村、尖草坪区山西屯汇农产品市场有限公司、万柏林区三益社区分别开展了保险知识进农村、进企业、进社区活动。

黑龙江省保险业还组织开展2022年典型理赔案例征集展示活动，展现了黑龙江省保险业在防灾减灾、参与多层次养老保障体系建设、支持地方经济社会发展等方面发挥的积极作用，进一步增进了社会公众对保险的认识和理解。

今年“7·8 全国保险公众宣传日”期间一系列活动的举行，得到了社会公众的积极参与和广泛关注，进一步提升了公众风险意识和保险意识，也将进一步提高保险业服务能力和水平，助力保险行业高质量发展。

(责编：鲁婧、吕骞)
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