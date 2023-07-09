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福建积极发展绿色产业，加快节能降碳技术研发与利用——

低碳转型 向绿而行（深阅读·实施全面节约战略）

本报记者 刘晓宇
2023年07月09日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　开发集约低碳的深远海养殖模式、建设海上风电等清洁能源项目……近年来，福建立足自身能源资源禀赋，加快节能降碳技术研发与利用，推动绿色低碳产业不断发展。

 

　　满满一盆水，泼在由灰色地砖组成的地面上，摁下秒表计时，不足5秒，地砖颜色转暗，这意味着积水完全下渗。“这是‘再生砖’，吸水性好、强度高，销量非常好。”福州美佳环保资源开发有限公司副总裁吴将金说，这种砖的原料是大件垃圾焚烧后的炉渣。

　　发展低碳产业，如今并不鲜见。在福建，海上养殖向深远海进军，大黄鱼有了“低碳运动场”；海风劲掠，叶片列阵，平潭岛已实现“全绿电”供应；昔日的垃圾填埋场，化身循环经济产业园，城市垃圾在这里用于发电、堆肥、造砖……

　　深远海养殖——

　　智慧集约更低碳

　　烟波浩渺，海天一色。站在高处远眺，闽江、敖江奔腾入海，远处，一座座深远海养殖平台静静地立在海面上。

　　这里是福州市连江县筱埕镇定海湾海域。已从事海上养殖20多年的卢统锋说：“现在，轻轻一按，就能实现智慧养殖。”按下电动按钮，眼前长达62米的网箱开始翻转，潜藏在网箱底部的大黄鱼纷纷跃出水面，好一幅丰收图景。

　　“此处海域咸淡水交汇，海水营养物质富集，水质长期处于国家标准Ⅱ类以上，非常适合发展深远海养殖。”连江县海洋与渔业局副局长董毅说。

　　地处深远海，风高浪急，要让海上养殖顺利在此“安家落户”并不容易。董毅介绍：“曾经的近海养殖以固定小网箱为主，饵料投放量大，消耗能源多。现在深远海养殖，鱼儿以海洋浮游生物为食，基本能实现能源自给自足，减少了污染，更加低碳。”

　　驻足细听，呼呼的风声就在耳畔，两台风力发电机组矗立在平台两侧，电流正源源不断输送到一间不足4平方米的控制室，绿灯闪烁，屏幕上实时呈现网箱内监控画面。“饵料越少，海洋越清洁，现在我们的养殖模式，更加智慧集约。”董毅说。

　　据统计，福州已在连江县筱埕镇定海湾、苔菉镇东洛岛等海域投放了“福鲍1号”“振渔1号”“乾动1号”“泰渔”系列等11台（套）深远海养殖平台，累计可养殖水体约16万立方米，可交易碳汇量的经济价值最高可过亿元。

　　海上风电——

　　清洁能源就地用

　　夜幕降临，平潭海峡公铁大桥长桥卧波，明亮的灯光点缀其上。定睛细瞧，大桥北侧，5座海上风电机组整齐列阵。灯光的“能量源”，正是这些年发电量达到1.16亿千瓦时的风机。

　　平潭海峡受“狭管效应”影响，风力资源丰富，每年6级以上大风超过300天，全年平均风速达到6.5—8.5米/秒，风电年利用小时数接近4000小时。

　　强劲的海风，曾为平潭海峡公铁大桥的建设带来不小的难度。如何“化风为宝”？2021年12月，平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目建成并网，通过配套风电装机供电，对大桥全线公路层两侧、主塔和拉索等关键位置进行景观照明。该工程是国内首个分散式海上风电项目，也是采用“自发自用、余量上网”模式，实现清洁能源就地利用的“全绿电”代表性工程。

　　距离大桥仅十几分钟车程，大练海上风电场C区正有条不紊地运行。“水下还有秘密呢！”中广核电气专工张涛熟练地调出影像——一座安装在水下28米、11号风机底座旁的金属网箱中，近2000尾黑鲷、赤点石斑鱼在畅游。这是福建省首个“海上风电+海上牧场”融合项目，由养殖户、省水产研究所、风电场建设方三方共建。“既节约空间，又有技术保障，一年收益30万元以上。”养殖户老杨说。

　　在平潭，海上风电等清洁能源正加快建设。平潭岛北端，5座大型海上风电场分片列阵，总装机容量达到55万千瓦。为消纳充足的风电资源，2012年以来，平潭累计投资海岛电网19.06亿元，新建110千伏及以上变电站6座，敷设完成我国首座跨海公铁两用大桥220千伏桥缆，形成贯通平潭岛南北的220千伏双电源链式结构。

　　据统计，2022年，平潭综合实验区清洁能源发电量共计18.95亿千瓦时，同比增长75%，清洁能源装机容量占比100%，全社会用电量11.53亿千瓦时，实现平潭综合实验区“全绿电”供应，可每年节约碳排放近189万吨。

　　“丰富的风能资源是平潭的自然禀赋，未来平潭将实现‘水下产出绿色产品、水上产出清洁能源、水面休闲观光旅游’的目标。”平潭综合实验区经济发展局发改处负责人郭子圣说。

　　循环利用——

　　炉渣化身再生砖

　　远山如黛，绿意盎然，蜿蜒的山路延伸到福州市晋安区北侧莲花峰山坳中，下车漫步，一座绿意盎然的“公园”映入眼帘。“这里曾经是垃圾填埋场。”福州红庙岭垃圾综合处理中心主任郑炎斌说。

　　山路盘桓，一辆辆垃圾运输车从城区各处出发，一路往北，最终汇聚在眼前这个占地5371亩的红庙岭循环经济生态产业园内。

　　2017年11月开始，福州在红庙岭全面启动垃圾处理设施改造升级、生态修复、景观提升等项目，在一园之内建成了涵盖垃圾焚烧发电、协同处置等12个垃圾分类资源化处理项目。“焚烧发电、生物堆肥……在这里，垃圾实现利用效能的最大化。”郑炎斌说。

　　走进生活垃圾协同处置项目现场，一个深达15米、容量达2万多立方米的垃圾坑中，巨大的机械抓手在不停地抓取、投料，隔壁的中控台上，900多摄氏度的炉内高温被严密监控。“这里每年会有150多万吨垃圾被转化为近2亿千瓦时电。”福州沪榕海环再生能源有限公司负责人陆建标说。

　　一旁便是厨余垃圾处理项目。随着一辆运输车抵达，工人按下按钮，闸门开启，垃圾自动倒入储池，经过20天左右的干式厌氧发酵，垃圾便进入综合处理工序。“目前每天可以处理400吨厨余垃圾，产生40吨生物堆肥，同时产生沼气用于发电达3万千瓦时。”项目负责人陈若其介绍。

　　餐厨垃圾发酵后，渣滓去了哪里？“还是回到这里。”陆建标说，垃圾协同处置项目负责园区内所有沼渣的处置——沼渣连同渗滤液污泥、大件（园林）厂木屑、皮革废弃物，进行造粒、脱水后，最终用于焚烧发电。

　　焚烧后剩余的炉渣怎么办？面对记者的疑问，吴将金将一块灰色砖递了过来：“这就是炉渣的终端产品，我们将炉渣中的金属经磁性回收后外售，剩余物质再经无害处理后制砖，广泛用于市政道路等项目。”

　　据福州市城管委有关负责人介绍，红庙岭园区每年可发电约7.67亿千瓦时，减排约53.85万吨二氧化碳当量，实现了城市原生垃圾“零填埋”。

　　本期统筹：杨烁壁

　　《 人民日报 》（ 2023年07月09日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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