新华社北京7月8日电（记者张泉、田金文）记者8日从第二次青藏科考队获悉，科考队利用雷达剖面测量方法测得珠峰顶部积雪厚度为9.5（±1.2）米。这一测量结果将为研究极高海拔冰冻圈及珠峰顶部岩石圈动态变化提供数据支撑，相关成果已在国际学术期刊《冰冻圈》发表。

2022年5月，科考队员在珠峰峰顶开展雷达测厚工作。（第二次青藏科考队供图）

2022年4月至5月，第二次青藏科考队开展了“巅峰使命”珠峰科考，测量珠峰顶部积雪厚度是其中一项重要科考任务。此次发表的数据为2022年5月对珠峰顶部积雪厚度的测量结果。

“珠穆朗玛峰是地球之巅，珠峰顶部积雪厚度及其变化情况，对于理解冰冻圈对气候变化的响应具有重要科学价值，长期以来受到高度关注。”第二次青藏科考队队长姚檀栋院士介绍，此前几十年间，关于珠峰顶部积雪厚度曾有多次报道，但受测量手段与方法等限制，这些数据存在很大的不确定性。

“此次测量采用雷达剖面测量方法，科考队员利用1000兆赫兹一体化冰雪测厚雷达，沿珠峰顶部裸露基岩处开始测量，逐步测量到珠峰顶部。”珠峰峰顶雷达测厚项目负责人、中科院青藏高原所研究员杨威介绍，相比过去顶部单点雷达测量方法，该剖面测量方法可以保证积雪—基岩雷达反射界面呈现渐变趋势，易于后期数据正确解读。

“测量结果显示，珠峰顶部积雪厚度远超以往报道的结果。这一发现不仅揭示了珠峰峰顶的积雪厚度，还为更深入理解极高海拔气候变化开辟了新的方向。”姚檀栋说。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经