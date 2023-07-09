本报贵阳7月8日电 （记者马跃峰、汪志球、程焕）山高林密、云雾缭绕，方圆775平方公里的贵州梵净山世界自然遗产地区域，是濒危物种黔金丝猴的栖息地。今年以来，梵净山下的印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县和江口县，补栽补育供黔金丝猴栖息和食用的植物，连接不同林业单元，形成一条长达46公里的“生态廊道带”，为黔金丝猴等野生动物新增约295平方公里生存空间。

这是贵州全面提升生物多样性保护水平的新探索。近年来，贵州在乌蒙山区、武陵山区、乌江流域等重点区域实施重要生态系统保护和修复重大工程，累计修复面积547平方公里，石漠化治理面积居全国前列。贵州省现有237处自然保护地，总面积达177.04万公顷。

贵州拥有1.69亿亩林地、282万亩草原、387万亩湿地，既是生态资源富集地，也是生态环境脆弱区。党的十八大以来，习近平总书记两次到贵州考察调研，叮嘱要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，守住发展和生态两条底线，努力走出一条生态优先、绿色发展的新路子。贵州深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全力打造生态文明建设先行区，奋力在生态文明建设上出新绩。

在位于道真仡佬族苗族自治县的贵州大沙河国家级自然保护区管理局，点开森林智慧管理平台，各种珍稀动植物的生存状态展现眼前。贵州立足大数据产业优势，在各级自然保护区构建生态环境信息化系统，利用视频监控、卫星遥感、无人机巡查及大数据分析等手段，为野生动植物保护装上“千里眼”“顺风耳”。

贵州还持续深化管理体制改革，加快提升生物多样性保护能力。为守护好赤水河，保护长江上游珍稀特有鱼类的重要栖息地，贵州探索省内流域生态保护补偿机制，并促成云贵川三省共同出资设立赤水河流域水环境横向补偿资金。“这一举措调动了全流域保护积极性，促使水质持续改善。”中国科学院水生生物研究所副研究员刘飞介绍，赤水河常见鱼类从2016年的108种增加到现在的167种，包括白鲟、长江鲟、胭脂鱼等11种国家重点保护鱼类及45种长江上游特有鱼类。

近日，贵州印发《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》，理顺管理体制、优化生态空间、强化监督执法、推动科技创新、加强社会参与，确保重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面保护和可持续利用，进一步提升生物多样性保护水平。

“全省已知生物物种达24547种，其中野生动物11442种、高等植物10255种，生物多样性丰富度、独特性均位居全国前列。”贵州省林业局相关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2023年07月09日 01 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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