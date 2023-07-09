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11部门联合部署开展论坛活动专项清理整治

2023年07月09日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月8日电  （记者郑海鸥）近期，中央宣传部、中央网信办、中央外办、外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅游部、人力资源社会保障部、国资委、市场监管总局等11部门联合印发了《关于开展论坛活动专项清理整治工作的通知》（以下简称《通知》），部署在全国范围内开展对论坛活动乱象的清理整治。

　　据有关部门介绍，近年来，一些未经合法登记的主体假冒官方机构、正规组织举办“山寨”论坛活动，或通过论坛活动形式实施诈骗敛财，侵害了人民群众正当利益，扰乱了市场秩序；有的社会组织和企业举办的论坛活动存在随意冠以高规格名号、虚假宣传、违规评奖、违规收费等乱象；个别党政机关和事业单位举办的论坛活动存在主题交叉重复、内容空泛、缺乏实效等问题，亟待进行整治规范。

　　《通知》明确，此次专项清理整治工作按照全面清理、严肃整治、分级负责、统一规范的原则，坚持问题导向、标本兼治，深入治理论坛活动过多过滥问题，严厉打击论坛活动中的违法违规行为，着力解决扰乱市场秩序、影响社会安全稳定、侵害人民群众合法权益的突出问题，建立健全管理长效机制，推动论坛活动坚持正确导向，实现规范健康有序发展。

　　《通知》明确，此次专项清理整治的范围包括党政机关、企事业单位、社会组织等举办的各类论坛、峰会、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动，重点清理整治以下7种情形：打着官方旗号、假冒正规组织名义举办的各类“山寨”论坛活动；违规开展评比达标表彰等活动，违规收费借机敛财的论坛活动；对党政领导干部和专家学者出席情况进行不实宣传，误导公众的论坛活动；随意冠以“中国”“中华”“全国”“国际”“高峰”“峰会”等字样，名不符实的论坛活动；超出主办单位职能范围，主题交叉重复、内容空泛、导向有偏差的“表演式”“形式主义”论坛活动；变相公款消费、旅游，发放礼金、礼品、昂贵纪念品和各种有价证券、支付凭证的论坛活动；其他违法违规行为。《通知》还明确了清理整治工作的具体任务、责任分工和进度安排。

　　有关部门强调，此次清理工作坚持规范合法、打击非法，支持各类主体依法依规举办论坛活动，鼓励举办高质量论坛活动，树立一批具有示范引领作用的论坛活动品牌。同时，有关部门将对发现的违法违规行为坚决予以严厉打击，对举办论坛活动造成不良影响的严肃追责问责，对违法违规论坛活动典型案例进行通报。清理整治工作将充分发挥社会监督作用，鼓励社会各界投诉举报，提供违法违规问题线索。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月09日 02 版）

(责编：王仁宏、杨迪)
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