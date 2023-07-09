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浦东新区发布产业数字化跃升计划三年行动方案

2023年07月09日08:52 | 来源：光明日报
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　　 在世界人工智能大会举行期间，“引领未来，赋能焕新”——2023浦东论坛于7月8日召开。在该论坛上，《浦东新区产业数字化跃升计划（GID）三年行动方案（2023—2025年）》（以下简称《行动方案》）正式对外发布。

　　 《行动方案》重点锚定“GID链主”抓大带小，以“GID链主”的“头雁效应”激发产业数字化的“雁阵活力”，以产业高端化发展为目标，以数字化技术创新为重点，以构建产业数字化互促生态为抓手，以应用效能提升为落脚点，不断提高实体经济数字化水平，助力浦东建设成为国内领先的新一代信息技术与产业深度融合的发展高地。

　　 《行动方案》明确，到2025年，浦东将重点聚焦制造、金融、航运、商贸、农业等产业领域培育30家“GID链主”企业，打造10个数字化平台，建设100家智能工厂，汇聚100家有影响力数字化服务商，带动1000家企业数字化转型。

　　 据悉，随着浦东新区作为全国首个人工智能创新应用先导区正式揭牌，4年来，浦东新区在人工智能技术突破、制度创新、产业发展、生态建设等领域取得一系列成效。截至2022年年底，浦东全区人工智能重点企业超600家，规上人工智能相关产业规模超1200亿元。浦东人工智能产业正呈现集聚和引领发展态势。（记者孟歆迪）

(责编：王仁宏、杨迪)
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