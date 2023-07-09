近日，余额宝迎来上线10周年，网上掀起了一波晒余额宝10年收益的热潮。作为曾经的国民理财“神器”，余额宝的走红一定程度上加快推动了我国货币基金的普及与发展。如今，我国货币基金总规模近12万亿元，已成为老百姓现金管理的重要工具。货币基金缘何快速崛起？近年来收益下降，货币基金是否还有吸引力？未来发展空间在哪里？

降低理财门槛

2013年6月份，余额宝服务在支付宝APP上线，货币基金也开始逐渐走进老百姓的视野。其实，在余额宝诞生之前，货币基金在国内已经存在多年，但因为申购门槛高、普及率低，普通人很难接触到。而余额宝首创的货币基金“1元起购、随时可赎回”模式，极大降低了老百姓理财门槛。

在当时股市持续震荡、市场资金紧缺等多重因素影响下，投资于短期货币工具的货币基金收益率出现飙升，余额宝的7日年化收益率一度高达6.76%，甚至超过同期多数银行理财产品的收益率，货币基金瞬间成为了当时市场上的“香饽饽”，市场规模加速扩大。

看到市场机会后，随后几年，各大互联网平台与商业银行纷纷上线了“宝宝类”货币基金产品，进一步推动了我国货币基金行业的蓬勃发展。据中基协数据统计，截至2023年5月末，国内货币基金规模从2013年6月末的3000多亿元增长至11.9万亿元，是环比规模增幅最大的公募基金产品类型，存续货币基金数量达到372只。

在业内人士看来，随着我国公募基金行业的快速发展，货币基金作为现金管理类的普惠金融产品，凭借安全性高、流动性好、投资成本低等特点，已成为公募基金的重要品种，积极服务于居民财富管理。

上海证券基金评价研究中心高级分析师孙桂平认为，货币基金快速崛起的主要原因有3点：一是收益相对较高，货币基金作为现金管理工具，其收益明显高于活期存款，虽然后期货币基金收益率有所下滑，但申赎方便、流动性强的特征让其依然有吸引力。二是收益稳，回撤小，仅在极端情况下可能发生亏损。因为货币基金主要采用摊余成本法进行基金估值，债券价格变动无法反映到基金收益上，并且持有的固收类资产久期短，受债券市场影响较小。三是可以充当“资金蓄水池”的角色。在资本市场没有更好投资方向的情况下，货币基金成为闲置资金较好的去处。

风控监管趋严

随着货币基金规模快速增长，监管部门不断强化对货币基金的监管要求。

2017年8月份，证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，对货币基金流动性管理及规模做出了具体的规定。其中要求，基金管理人应当对所管理的采用摊余成本法进行核算的货币基金实施规模控制；同一基金管理人所管理的采用摊余成本法进行核算的货币基金，月末资产净值合计不得超过该基金管理人风险准备金月末余额的200倍。

2018年6月份，中国人民银行和证监会联合发布的《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》开始实施，其中明确对单个投资者在单个销售渠道持有的单只货币市场基金单个自然日的“T+0赎回提现业务”提现金额设定不高于1万元的上限。

今年2月份，为进一步提升重要货币市场基金产品的安全性和流动性、有效防范风险，证监会和中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，明确了对重要货币基金的范围和具体的监管要求，对人员配置、风险管理、投资比例等方面也提出了更严格的要求。

随着《暂行规定》的发布实施，货币基金正式步入“严监管”时代。证监会在此次立法说明中指出，个别货币基金产品规模较大或涉及投资者数量较多，如发生风险易对金融市场产生负面影响，需提出更为严格审慎的监管要求。

上海证券基金评价研究中心业务负责人刘亦千表示，货币基金作为存款替代类产品，具有较强的普惠性质，投资者数量多，保持其平稳运行是防范金融风险的重要一环。货币基金监管渐严，有利于提高基金管理人抗风险能力，增强产品韧性，确保投资者投资的安全性。

有市场人士指出，对于现有货币基金产品而言，投资交易行为的严格约束将压制货币基金整体收益水平，由于《暂行规定》加强重要货币基金久期和杠杆等风险约束，基金公司在货基的管理上将面临规模和收益的平衡，这可能导致管理人主动压降货币基金规模，在规模较为集中的代销渠道向同业让渡部分市场空间。

持有价值仍在

多位业内人士表示，尽管货币基金的收益率不复当年，但相较于活期存款，货币基金的收益率依然较高，对小额、流动性需求较高的投资者仍具有很大吸引力。同时，在现阶段银行降息、市场波动的背景下，货币基金或将进一步受到投资者的青睐。

近期，包括国有大行和全国性股份制银行在内的多家银行下调部分人民币存款利率，其中，人民币活期存款年化利率均下调至0.2%。截至6月26日，市面上7天年化收益率在2%以上的货币基金占比接近五成。货币基金相比活期存款的收益依然有明显优势。

值得一提的是，中基协最新数据显示，货币基金在5月份实现了份额和净值的双增，基金份额增加了4112.69亿份，规模增加了4134.2亿元，是各大类细分基金中，规模增长最多的一类产品。

“货币基金流动性好，收益较活期存款高，投资者结构稳定，承担着积极服务广大投资者财富管理需要的普惠金融职责，未来整体仍将平稳健康发展。”博时基金固定收益投资二部投资总监魏桢表示，对于投资者较为关心的货币基金收益率的潜在走向，货币市场利率走势是关键。货币市场利率随宏观经济环境与货币政策周期的变动而波动，而货币基金收益则受货币市场利率影响，其中枢随货币市场利率中枢调整。

“随着经济发展和居民财富水平提升，作为普惠金融和居民财富管理有力工具的公募基金，将迎来更大发展，而货币基金作为其中重要一员，也将受益于行业发展红利。”孙桂平认为，货币基金规模仍将提升，但是随着我国资本市场发展不断成熟，更高风险级别基金规模可能提升更快，未来公募基金市场结构将更加均衡。

嘉实基金相关人士表示，在经济基本面全面企稳恢复以前，货币政策预计将持续保持当前宽松适度的局面。相较于其他类基金产品，货币基金净值波动风险较低，预期收益相对稳定，投资安全性较高，流动性较便利等方面的优势依然明显，是一款很好的低风险固定收益类投资产品。

此外，不管从机构投资者还是个人投资者的角度看，货币基金依然具有持有价值。“公募货币基金的投资者主要为有支付场景的散户客群与以银行、财务公司和保险为主的机构客群：前者注重的是消费场景的支付体验，对收益率敏感度低；后者以流动管理为首要诉求兼顾收益。公募货币基金与其他产品线的客群具有不同的收益目标与风险偏好，低风险偏好的投资者仍可以长期持有公募货币基金产品。”魏桢说。（马春阳）

(责编：王仁宏、杨迪)

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