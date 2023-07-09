“2023年北京地区离校未就业毕业生专场招聘会”近日在全国农业展览馆举行。会场内，面对面试官的提问，应届毕业生曾凡迅从容回答，很快就与用人单位达成了初步意向，“线下直接交流能深入了解企业情况，有助于获得更好就业机会”。

“这是一场精心准备的招聘会。”北京市就业促进中心毕业生就业服务处处长丁玎表示，近期高校毕业生陆续离校，也是人力资源社会保障部门与教育部门启动高校毕业生信息对接的关键时期。“我们抓住这个时间节点，多渠道挖掘就业岗位，开展就业服务。作为2023年暑期北京地区毕业生就业服务月的首场线下招聘活动，目的就是要让学生离校时就业服务不离线。”

北控集团、金隅集团、北辰集团等110余家知名企业提供了大数据工程技术、文案策划、人力资源专员等1100余个就业岗位。北京同仁堂股份有限公司党委组织部副部长万晓晖告诉记者：“这次带来了财务管理等多个岗位，招聘需求在20人左右。”

在招聘会现场，求职的大学生还能获得就业创业服务的指导手册。手册结合北京市2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划，详细梳理了北京市高校毕业生就业创业政策清单，包括用人单位招用高校毕业生社会保险补贴、一次性求职创业补贴、一次性创业补贴等政策。

“对离校未就业毕业生，北京开展实名制登记服务，建立实名制台账。辖区就业服务专员将主动联系有就业意愿的毕业生，为他们提供至少1次政策解读、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会。”丁玎介绍，北京市将对困难家庭毕业生开展“一人一档”“一生一策”精准帮扶，为每人至少提供3个就业机会，优先推荐岗位、组织培训见习和职业指导，促进尽快就业创业。

在6月30日至8月31日“2023年暑期北京地区毕业生就业服务月”活动期间，北京市预计组织各类就业服务活动120余场，6000余家用人单位提供就业岗位2万余个。北京市还将进一步拓宽服务渠道，主动对接本地重点企业、政府投资项目、工业园区等，陆续举办专精特新、人工智能等行业专场和困难家庭毕业生、中小微企业等特色专场活动。

(责编：王仁宏、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经