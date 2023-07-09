我国新能源汽车保有量达1620万辆
2023年07月09日09:02 | 来源：经济日报
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据公安部统计，截至2023年6月底，全国机动车保有量达4.26亿辆，其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆。
2023年上半年，全国新注册登记机动车1688万辆，同比增长1.9%。汽车新注册登记1175万辆，同比增长5.8%。
截至6月底，全国新能源汽车保有量达1620万辆，占汽车总量的4.9%。其中，纯电动汽车保有量1259.4万辆，占新能源汽车总量的77.8%。上半年新注册登记新能源汽车312.8万辆，同比增长41.6%，创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的26.6%。
截至6月底，全国有88个城市的汽车保有量超过100万辆，41个城市超过200万辆，24个城市超过300万辆。
二手车交易市场活跃，2023年上半年，全国共办理机动车转让登记业务1134万笔。全国异地直接办理交易登记二手小客车157万辆，更好便利群众企业办事，促进二手车流通。
截至6月底，全国机动车驾驶人数量达5.13亿人。新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6）以来，已有95万人取得C6准驾车型，更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求，便利驾驶房车旅游。各地公安交管部门积极推行交管业务“足不出户”网上办，2023年上半年，全国网上办理补换领驾驶证和行驶证、发放临时号牌等业务5833万次，同比增长30.9%。（记者曾诗阳）
(责编：王仁宏、杨迪)
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