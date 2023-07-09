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高原旅游带富农牧民

2023年07月09日09:03 | 来源：经济日报
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　　西藏林芝市巴宜区鲁朗镇扎西岗村，高山壮美、林木葱茏。地处“最美景观大道”318国道旁，风光优美的扎西岗村很早就发展起了旅游业。

　　村民卓玛拉姆经营家庭旅馆已有12年了。2021年，她申请到农业银行林芝分行70万元贷款，加上积蓄，共投入180万元新盖了一栋两层小楼，办起精品民宿。她积极参与政府组织的藏餐制作、经营管理等各类免费培训。随着旅游旺季的到来，她家的16间客房平均入住率达70%。“发展乡村旅游的政策这么好，我要抓住机遇好好干。”卓玛拉姆说。

　　目前，全村67户有51户都开办了家庭旅馆或民宿。扎西岗村第一书记李云海介绍，去年，该村村民人均可支配收入突破3.3万元。

　　近年来，西藏因地制宜发展集休闲、观光、度假、康养等为一体的乡村旅游产业，持续引导乡村旅游向特色化、产业化、品牌化、标准化方向发展，积极探索与乡村振兴有机融合的新途径、新方式。

　　山南市浪卡子县打造扎玛龙村、曲色村等观景平台，在完善公共厕所、停车场等基础设施的同时，引导村民开展餐饮、土特产售卖、骑牦牛体验等服务，多元化满足游客需求。

　　村民巴桑说，以前靠种地和放牧，收入不高。现在政府统筹发展乡村旅游，不仅村民有了可观收入，村集体每年还能从景区运营中获得200万元收入。“腰包鼓了，发展的底气也更足了。”巴桑说。

　　去年，西藏乡村旅游接待游客突破850万人次，实现收入近10亿元，带动8.5万农牧民群众就业。今年，西藏深化景区带村、产品带户的利益共享机制，推动实施乡村导游等培养工程，提升旅游业质量水平，拓宽群众增收致富门路。（记者 代 玲）

(责编：王仁宏、杨迪)
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