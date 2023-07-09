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广东优化发展环境壮大实体经济——

在新征程上继续当好排头兵

2023年07月09日09:03 | 来源：经济日报
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　　广东地处岭南，毗邻香港、澳门，独特的地理位置使其成为改革开放的排头兵、先行地、实验区。如今，广东又在高质量发展大道上砥砺前行。

　　坚持制造业当家

　　近年来，广东以实体经济为本，坚持制造业当家。今年前4个月，全省制造业投资同比增长24.1%，先进制造业投资增长25.6%，高技术制造业投资增长30.1%。汽车制造、家电制造、玩具制造、模具制造等一大批产业开花结果。

　　家电制造业经过多年发展，形成完整产业集群，打造出美的、格力、格兰仕等知名品牌。广东的小家电也优势明显。2022年，广东省小家电企业超17.2万家，全国占比为14.4%，电风扇、电饭锅等小家电产品占据全国约一半份额。

　　作为数字经济大省，广东数字经济规模占GDP比重为50%左右。在促进“数”“实”融合发展方面，广东一直走在前列。

　　用手机扫一扫商品上的二维码，商品信息、企业信息、物流信息一览无余。这张“数字身份证”源自广州南沙新区首创的数字经济公共基础设施——全球溯源中心。该中心向全球企业、消费者平等开放，其应用涵盖一般贸易、跨境电商、市场采购出口等贸易方式，累计赋码1.1亿个，全球15039家企业参与，涉及商品品牌8716个。

　　数字化也为传统产业转型提供了机遇。位于佛山市的海天味业产品生产全过程近500道检测工序均通过大数据完成，最高速度达5.2万瓶/小时的智能快速包装生产线，只需4人到5人操作。

　　新型通信基础设施是数字经济的重要支撑。汕头区域性国际通信业务出入口局目前已正式投入使用，将为跨境金融、流媒体等对时延敏感的业务提供更安全高效的数据传输支持。

　　“作为全国唯一兼具华侨和文化的功能性平台，华侨试验区将依托数字新基建，重点发力跨境电商和流媒体，加快数字经济高质量发展。”汕头华侨试验区党工委书记、管委会主任刘俊毅说。

　　推动体制机制创新

　　广东推动形成一系列制度创新成果，为高质量发展提供有力支撑。

　　在横琴粤澳深度合作区，商事登记“跨境通办、一地两注”机制在不改变琴澳两地法律规范的前提下，建立了高度便利的一体化市场准入体系，琴澳投资者跨境商事登记便利度显著提升，办理时间缩减60%。“足不出‘澳’就可以办理业务，吸引了越来越多澳门投资者在合作区投资兴业。”澳门天网智控科技（珠海横琴）有限公司商务发展总监梁一毅说。

　　在港珠澳大桥公路口岸，出入境客车、货车全部实行“一站式”自助查验。珠海海淼水产有限公司总经理翁锡鹏说，大桥开通后，仅1小时左右就能把货运到香港，海产品存活率大幅提升，运输费用也节省近一半。

　　在东莞—香港国际空港中心内，一批电路板在“一站式”办理好海关手续、完成航空安检后，即将通过海运直达香港机场装机，发往全球。4月18日，空港中心正式运行，作为全国首个直达机场空侧的跨境海空联运项目，空港中心在全国首创跨境安检前置，在东莞设立香港机场货站，为企业节约成本近30%。

　　深圳前海合作区则在吸引香港企业和人才、加强深港合作等方面，做了诸多有益尝试。“前海良好的就业环境和发展前景，以及众多优惠政策，吸引了越来越多香港企业、青年落户。我们梦工场北区目前有46支香港团队。”深圳市前海园区运营有限公司杨斯伟介绍，由深圳市前海管理局、深圳青联和香港青协三方共同发起的前海深港青年梦工场，旨在打造香港青年在内地发展的“第一站”。“梦工场提供了很多帮助，让我们融资更顺畅、交易更合规。”从事大宗玉米仓储管理贸易的香港青年孔繁曦说。

　　实现绿色发展共赢

　　广东坚持走生态优先、绿色发展之路，全面推动绿色转型。

　　在湛江市麻章区湖光镇金牛岛，红树林连绵数公里，成群白鹭自由翱翔，一派生机勃勃景象。红树林在净化海水、调节气候、保护海岸、防灾减灾、保护生物多样性、维护生态安全等方面发挥着重要作用。保护红树林，是广东保护生态系统、保持生物多样性的生动注脚。目前，湛江红树林面积达6398.3公顷，占全国红树林总面积的23.7%。

　　在佛山市禅城区南庄镇紫南村，宽敞整洁的马路、随处可见的园林景观、清澈见底的河流……广东加强农村人居环境综合治理，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感。优越的环境吸引了包括3家上市公司、26家规上企业在内的60多家优质企业落户紫南。2022年，全村集体合同收入1.2亿元，村民人均纯收入超10万元。紫南村党委书记、村委会主任潘柱升表示，紫南要勇当乡村事业领先者、创新者，为广东省乃至全国农村提供中国式现代化乡村的样板。

　　文/记者 赵淑兰 武亚东 秦 悦 喻 剑 王明昊

(责编：王仁宏、杨迪)
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