一年一度的高考结束后，如何填报志愿又成了摆在考生和家长面前的一道难题。此时如果有人告诉您，“我是高考志愿规划师，让我来指导您填报志愿，保证一分都不浪费”，您会不会心动呢？近两年，专门指导考生填报志愿的所谓“高考志愿规划师”开始出现，这真的是一项新职业吗？又是否真能为考生提供专业有效的服务？而如何才能成为所谓的“高考志愿规划师”？不少机构打出广告说可以通过考试持证上岗，真的靠谱吗？

记者在网络上发现，不少机构针对“高考志愿规划师”的培训考证打出了诱人的广告语：“教你快速找到高薪职业”“考证低门槛 低难度，适合做副业赚钱”……

拿到一纸证书，就能快速 “变现”？关于这个“快”，不同机构的速度也不同。从“一个月”到“三天”就能考取的证书，含金量究竟如何呢？如何才能考取这个所谓的“高考志愿规划师”证书呢？不同机构的答案都一样——需要缴费报名。有的机构声称可以打半价，有的机构则说能享受活动价。

“高考志愿规划师”未纳入国家职业资格目录

花上几千块，培训三天到一个月，就能拿到教育部主管单位颁发的证书，获得高薪就业机会，真的有这样的“好事”吗？

记者查阅人社部公布的最新版《国家职业资格目录》发现，“高考志愿规划师”并不在其中。人社部有关司局负责人曾在公布《国家职业资格目录》答记者问时称，目录之外一律不得许可和认定职业资格。这也就意味着，“高考志愿规划师”这一职业及其认证证书，并未获得国家认可。

记者也向网上涉及的所谓证书发放单位进行了核实。

记者：微信群里面说“高考志愿规划师”的证书是咱们中国智慧工程研究会发放的，想跟您核实一下有没有这个证书？

中国智慧工程研究会工作人员：没有，这不可能的。教育部、民政部都不允许的，我们不会发这证书的。

中国管理科学学会培训中心工作人员：我们这只是培训证书，不是那种资格证，不是说必须是有我们这个证书才能就业，不是这个意思。

虚假宣传退款难 考证机构屡遭投诉

所谓的“高考志愿规划师”并不是一项获得国家认可的职业。教育部也在日前发布警示称，有关部门从未发放过“高考志愿规划师”这类职业资格证书，某些社会机构所谓的“志愿规划师”“专家名师”等，大多是临时招募的社会人员，按照机构提供的“台词”给考生和家长进行所谓的辅导。

记者在网络投诉平台发现，有不少用户反映一些开展“高考志愿规划师”考证业务的机构存在虚假宣传、申请退款难。有消费者权益保护领域学者表示，利用网络炮制虚假信息，“贩卖”焦虑，亟待网络平台加强管理予以查处。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长 陈音江：有一些机构抓住了考生和家长的心理，故意去制造焦虑，故意去夸大填报志愿的难度，然后来突出所谓的培训的重要性。这种服务购买之后，很难去鉴定它是不是有价值，也很难去鉴定它是不是真假。如果你遇到了问题或者权益受到损害，你往往很难举证去维权。

记者也注意到，一些网络平台也纷纷上马所谓的高考志愿填报App，有的打出具有AI填报功能，有的则渲染考分最大化利用。有研究学者表示，考生和家长要谨慎看待所谓的App志愿推荐，不能简单相信所谓的算法结果。

国家教育考试指导委员会专家组成员 陈志文：在志愿填报上，更希望家长和孩子想清楚自己的人生规划。注意，表面上是志愿填报，本质是孩子走到人生的十字路口，向左走还是向右走。不能简单交给别人，让别人去决定。非常严重的一个误区或者误导就是分数最大化，渲染“不浪费一分”。高考志愿是人生的路径或者方向选择，如果不看方向，一味地只算计分数最大化，最后的结果往往是南辕北辙。

(责编：王仁宏、杨迪)

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