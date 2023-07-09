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盛夏酷暑季田管正当时 农业农村部：各地秋粮长势总体正常

2023年07月09日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京7月9日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前，南方水稻主产区早稻正在灌浆成熟，中稻处于分蘖至拔节期；黄淮海、西北夏播区玉米大豆正在出苗；东北春播区水稻、玉米、大豆生育进程与常年相当，各地秋粮长势总体正常。

秋粮要高产，夏管是关键。眼下，河南省安阳市内黄县农作物进入夏管关键时期。伴随着阵阵嗡鸣声，一台台无人机在内黄县二安镇马头村田间地头腾空而起，螺旋桨的下压气流将药液高度雾化，均匀喷洒在农作物上。

“现在农户们都在忙着进行秋田管护，大家利用无人机喷洒除草剂，大幅度提高了田管效率，同时减少了对作物的损伤。”二安镇农业农村综合服务中心主任李海军介绍说。

强农兴农，科技先行。入夏以来，天气高温湿热，农田杂草生长快，病虫害繁殖快。“连日来，组织农技人员深入农田进行病虫害调查监测预警，宣传科学防控措施，加强定时定点系统调查与大田普查，积极做好病虫害防控，为秋粮丰收搭建好了技术‘前哨站’。”内黄县植保站站长王金水介绍，截至6月29日，秋粮作物病虫草害防治面积超3.6万亩次。

据当地统计数据显示，当前内黄县2023年夏粮种植面积90.26万亩，其中玉米种植面积53.46万亩、大豆种植面积1.32万亩。

针对今年以来多地出现极端天气，6月中下旬以来，华北黄淮等地出现持续高温天气，部分地区旱象露头。近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局联合制定了抗灾夺秋粮丰收预案，要求各地分区分类指导，细化实化措施。

“各地要立足抗灾夺丰收，确保秋粮作物正常生长。”农业农村部相关负责人表示，要加强灾害风险预报预警和灾情监测调度，加强政策支持和物资队伍保障，分区分类做好灾情防范应对，千方百计夯实全年粮食丰收基础。

“当前，通过指导各地提早储备抗旱水源，疏通田间沟渠，检修抗旱排涝机具等措施，密切监测灾情发展动态，落实好‘一喷多促’，做到有灾防灾，无灾增产，全力夺取秋粮和全年粮食丰收。”农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟说。

(责编：王仁宏、吕骞)
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