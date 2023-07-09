中新社北京7月8日电 (记者 庞无忌)中国自然资源部中国地质调查局8日与中国银行首次联合发布《中国矿业金融发展研究报告2023》。报告称，中国资本市场赋能矿业还有近万亿元(人民币，下同)的增长空间。

中国矿业金融座谈会2023当日在北京举行，上述报告在此间发布。

报告认为，中国作为全球最大的矿产资源生产国和消费国，具有资源家底薄，人均消费高，产量、消费量全球第一，对外依存度长期居高不下等特征。中国当前经济进入高质量发展关键时期，需要大量基础矿产支撑，加强国内找矿突破和国际矿业合作非常迫切，需要金融机构加大对矿业领域的支持力度。

报告指出，中国资本市场赋能矿业发展尚有较大增长空间。中国银行业总资产规模全球第一、A股市值全球第二、有能力为矿业赋能。矿业具有周期长、回报高的特点，适合在资本市场直接融资。中国资本市场30年间培育了130余家矿业上市公司，2022年10家上市公司进入全球矿业50强。10年来，从资产规模来看，中国资本市场市值增长4倍，矿业上市公司市值增长1倍，占A股总市值从7.66%降至4.76%。从上市公司数量来看，A股上市公司数量增长一倍，矿业公司数量仅增长16%。资本市场赋能矿业还有近万亿元的增长空间。

报告指出，2020年以来，国际矿产品价格大幅震荡，增加了中国资源能源进口成本。能源和主要矿产品进口额占外汇储备比例快速上涨，从2005年的8.9%增加至2022年的21.5%。在全球矿产品货币结算体系向多元化发展的背景下，中国矿业企业探索用人民币结算铁矿石、石油已取得一定成效，需要进一步提升能源资源的人民币结算比例，降低金融风险。

(责编：王仁宏、杨迪)

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