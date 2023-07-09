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报告显示：我国科技期刊超5000种 学术影响力持续提升

2023年07月09日10:03 | 来源：新华网
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　　中国科协日前发布的《中国科技期刊发展蓝皮书（2022）》最新统计数据显示，我国科技期刊总量已达5071种，学术影响力持续提升。

　　科技期刊体现着国家科技竞争力和文化软实力，科技强国建设离不开一流科技期刊的支撑。近年来，随着我国科技创新步伐不断加快，打造具有国际影响力的科技期刊成为中国科技界的重要课题。

　　报告显示，截至2021年底，我国科技期刊文种分布以4482种中文科技期刊占绝大多数，英文科技期刊420种，中英文科技期刊169种；从学科分布来看，基础科学类期刊1570种，技术科学类期刊2271种，医药卫生类期刊1152种，综合性科学类期刊 78 种。

　　报告综合相关数据分析指出，我国中文科技期刊的学术影响力逐步提高，虽然影响力主要集中在国内，但被国际引用频次占比也从2016年的4.44%逐步提升至2020年的7.60%。

　　与此同时，我国英文科技期刊被越来越多国际知名数据库收录，在国际学术交流中的地位和作用日益显现。2016至2020年，我国英文科技期刊的国内外被引频次、刊均被引频次均呈增长趋势，国内外总被引频次年均增长率为15.03%，刊均被引频次年均增长为10.35%。5年间我国英文科技期刊的国际他引被引频次均超过国内复合被引频次，且国际引用占比快速增长。（记者温竞华）

(责编：王仁宏、杨迪)
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