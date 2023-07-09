人民网北京7月9日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年上半年，全国铁路发送旅客17.7亿人次，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。

国铁集团客运部负责人介绍，上半年，随着经济社会发展平稳向好，铁路客流呈现恢复性增长态势，铁路部门积极适应客运市场需求，加强旅客运输组织，科学制定客车开行方案，努力满足节假日旅客集中出行需要，持续推出便民利民服务新举措，保障了旅客平安、有序、温馨出行。

一是精准安排客运能力供给，全力服务旅客出行。充分用好铁路12306系统大数据，动态掌握旅客出行规律，统筹运用线路、机车、车辆资源和乘务人员，及时在重点地区和热门方向增开旅客列车，上半年全国铁路日均开行旅客列车9311列，较2019年同期增长11.4%。各地铁路部门建立了运力安排快速反应机制，针对突发客流，灵活增开旅客列车，全力满足旅客出行需求。针对清明、五一、端午小长假旅客集中出行需求，采取增开夜间高铁、动卧列车、普速旅客列车等方式，较好地服务了旅客假日出行。

二是优化区域客运产品，便利人员交流往来。广深港高铁跨境列车1月15日分阶段恢复开行以来，目前已覆盖内地49个城市68个车站，每日开行跨境列车达182列，双向客流持续走高，截至6月30日累计发送跨境旅客608.7万人次。中老铁路4月13日首开国际旅客列车以来，截至6月30日累计发送跨境旅客3.3万人次。6月15日起增加京津城际铁路运力，高峰日每天增加2.76万个席位，服务京津冀协同发展。大力开行旅游列车，增加通达重点旅游城市的运行线路，打造熊猫专列、呼伦贝尔号、京藏号、阿勒泰号、敦煌号、梅河号等精品旅游列车品牌，满足旅客多样化需求，助力旅游经济发展。持续开好公益性慢火车，改进列车服务设施，方便边远地区人民群众出行，有力服务乡村振兴。

三是持续改进服务品质，提升旅客出行体验。全面落实国家发布的《铁路旅客运输规程》，按年龄实行儿童优惠票，优化学生优惠票购票规则和重点旅客服务措施，服务老幼病残孕等重点旅客38万人次，实行计次票、定期票等新型票制的线路增至51条，铁路畅行码覆盖范围增至3400余趟动车组列车，提供互联网订餐服务的车站增至79个，12306在线选铺试点、学生优惠票在线核验等新功能平稳运行，旅客乘坐火车出行更加方便、快捷、舒适。

该负责人表示，进入暑期后，旅客探亲、旅游、商务等出行需求增加，铁路部门将密切关注客流变化情况，及时增加运力投放，优化旅客列车开行，加大安检查危力度，全力做好站车服务，努力让广大旅客出行体验更美好。

(责编：王连香、吕骞)

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