人民网北京7月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，10日至11日，我国中东部地区将出现大范围高温天气。其中，10日白天，西北地区东部、华北大部、黄淮、江汉、江南、华南大部以及四川盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，华北东部、黄淮中北部、江南中北部和东部及四川盆地中南部等地部分地区最高气温37-39℃，北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局地可达40℃以上。

北方地区11日高温范围和强度将有所减小，12日受降水影响，此轮高温过程基本结束。江南大部、华南等地未来一周将持续出现35-37℃的高温天气，江南部分地区最高气温可达38-40℃。

预计7月10日08时至11日08时，吉林东南部、辽宁北部和西部、山东中东部和南部、江苏北部和南部、浙江北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；黑龙江中东部、吉林中东部、辽宁中北部和西南部、河北东北部、北京东北部、天津南部、山东、安徽北部、江苏北部和南部、上海、浙江北部、云南西部和南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达60毫米以上。

7月11日至14日，四川盆地、江汉、西北地区东部、华北、东北地区、黄淮、江淮等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨，上述部分地区并伴有强对流天气。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经