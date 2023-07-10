人民网北京7月10日电 （记者王仁宏）国家统计局今日发布数据显示，2023年6月份，全国居民消费价格（CPI）同比持平，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降5.4%。

CPI保持基本平稳

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，6月份，消费市场运行基本平稳，CPI环比略有下降，同比持平。

从环比看，CPI下降0.2%，降幅与上月相同。其中，食品价格下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点。食品中，受高温、降雨天气影响，鲜菜价格由上月下降3.4%转为上涨2.3%；其他食品供应总体充足，价格大部分下降，其中鸡蛋、鲜果、猪肉和水产品价格降幅在1.2%—2.6%之间。非食品价格下降0.1%，降幅与上月相同。非食品中，受国际油价下行影响，国内能源价格下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点；受“618”商家促销活动等因素影响，扣除能源的工业消费品价格由上月持平转为下降0.3%；服务需求持续恢复，服务价格由上月下降0.1%转为上涨0.1%；市场供应偏紧，中药材价格上涨1.7%。

从同比看，CPI由上月上涨0.2%转为持平。其中，食品价格上涨2.3%，涨幅比上月扩大1.3个百分点。食品中，鲜菜、薯类、鲜果和禽肉类价格上涨较多，涨幅在4.3%—10.8%之间；猪肉价格下降7.2%，降幅比上月扩大4.0个百分点。非食品价格由上月持平转为下降0.6%。非食品中，服务价格上涨0.7%，涨幅回落0.2个百分点；工业消费品价格下降2.7%，降幅扩大1.0个百分点，其中能源价格下降9.3%，扣除能源的工业消费品价格下降0.5%，降幅均有扩大。

据测算，在6月份的CPI同比变动中，上年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，与上月相同；今年价格变动的新影响约为-0.5个百分点，上月为-0.3个百分点。

PPI环比、同比均下降

董莉娟分析，6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。

从环比看，PPI下降0.8%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降1.1%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅与上月相同。受国际市场原油价格继续回落及有色金属价格波动影响，石油煤炭及其他燃料加工业、石油和天然气开采业、有色金属冶炼和压延加工业价格分别下降2.6%、1.6%、0.8%。煤炭、钢铁供给量大，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业价格分别下降6.4%、2.2%。一些技术密集型行业价格上涨，其中飞机制造价格上涨1.0%，智能消费设备制造价格上涨0.4%，医疗仪器设备及器械制造价格上涨0.2%。另外，电力生产中的风力发电和太阳能发电价格分别上涨2.6%、1.4%。

从同比看，PPI下降5.4%，降幅比上月扩大0.8个百分点。同比降幅扩大主要是受石油、煤炭等行业价格继续回落影响。其中，生产资料价格下降6.8%，降幅扩大0.9个百分点；生活资料价格下降0.5%，降幅扩大0.4个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有25个，比上月减少1个。主要行业中，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、煤炭开采和洗选业价格降幅在14.9%—25.6%之间，且降幅均扩大。上述4个石油、煤炭相关行业合计影响PPI同比下降约2.81个百分点，比上月的影响扩大0.71个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业价格分别下降16.0%、7.2%，降幅分别收窄0.8、1.2个百分点。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.9%，飞机制造价格上涨4.1%，医疗仪器设备及器械制造价格上涨1.8%，电力热力生产和供应业价格上涨1.3%，纺织服装服饰业价格上涨0.6%。

据测算，在6月份5.4%的PPI同比降幅中，上年价格变动的翘尾影响约为-2.8个百分点，与上月相同；今年价格变动的新影响约为-2.6个百分点，上月为-1.8个百分点。

(责编：王仁宏、高雷)

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