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2023健康中国发展大会在长沙举行

2023年07月10日10:02 | 来源：人民网
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人民网长沙7月10日电 （记者李栋）近日，2023健康中国发展大会长沙主题会议暨“健康中国 完美行动”走进湖南活动在长沙举行。活动由中国人口与发展研究中心指导，健康中国观察杂志主办，完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）承办，健康中国研究中心、完美生命健康科技研究院等提供学术支持。政府部门、学术机构、健康企业齐聚一堂，共同探讨中国健康产业高质量发展之下，如何传承红色基因引领行业发展。

2023健康中国发展大会在长沙举办。人民网记者 王天乐摄

2023健康中国发展大会在长沙举办。人民网记者 王天乐摄

完美公司董事长古润金，广东省中山市石岐街道党工委副书记、办事处主任曾伟战，中山市石岐街道人大工委主任王安东，中国保健协会监事长、完美生科院名誉院长徐华锋，国家卫生健康委健康中国观察杂志副社长、健康中国研究中心常务副秘书长、健康中国行动联盟秘书长王永进，复旦大学附属华东医院营养学科带头人、上海市老年营养健康质控中心主任、博士生导师孙建琴，完美公司党委书记、常务副总裁赵建红，副总裁彭志红，高级副总裁岳新鸿，暨南大学药学院教授、完美生科院首席科学家栗原博等嘉宾出席活动。

完美公司董事长古润金。人民网记者 王天乐摄

完美公司董事长古润金。人民网记者 王天乐摄

古润金表示，完美公司扎根中国近30年来，坚持不懈地发挥侨资企业的优势及作用，积极布局大健康产业，共同推进健康产业发展。在古润金看来，今天的国泰民安换来了海外华人的自信自强，民企走出了高质量发展道路。“健康是民生大事，企业要持续深耕大健康产业，扎实推进健康中国行动，做利于健康中国、利于人民生活的企业，更需拿出干事创业、建功立业的精气神，以创新引领实现企业新的跨越，在中国经济发展蓝图下寻求企业高质量发展。”

孙建琴在作以《守护“肌”密 健康有活力》为主题的演讲时介绍时介绍，目前我国老龄化问题日趋突出，对肌少症的防治刻不容缓。孙建琴建议，人们从年轻时候就要关注肌肉的健康，具体而言“营养+运动”是防治肌少症的两大法宝，在营养方面要增加蛋白质摄入，特别是补充优质蛋白和维生素D，促进人体骨骼肌良好生长。

赵建红发表主旨演讲。人民网记者 王天乐摄

赵建红发表主旨演讲。人民网记者 王天乐摄

既要积极推广科学的健康管理方法，又要让红色基因融入血脉、锻造心灵，使更多人收获真正的健康。赵建红在做《传承红色基因 引领行业发展》主旨演讲时表示，新业绩在不断创造、新局面在不断打开。“从2019年‘健康中国，完美行动’启动以来，涌现出一批家庭健康‘守门员’，在健康科普、健康管理、素质教育方面表现出色，树立榜样的同时，也涌现出一批新生力量，快速成长为栋梁，为健康中国发展续航。”

(责编：申佳平、高雷)
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