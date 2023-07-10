人民网北京7月10日电 （记者王仁宏）近日，住房城乡建设部印发《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》（以下简称《通知》），为扎实有序推进实施城市更新行动，提高城市规划、建设、治理水平提出具体要求。

《通知》明确，要坚持城市体检先行，将城市体检作为城市更新的前提，建立由城市政府主导、住房城乡建设部门牵头组织、各相关部门共同参与的工作机制，坚持问题导向，把城市体检发现的问题短板作为城市更新的重点，一体化推进城市体检和城市更新工作。

《通知》强调，要发挥城市更新规划统筹作用，依据城市体检结果，编制城市更新专项规划和年度实施计划，系统谋划城市更新工作目标、重点任务和实施措施，统筹推动城市更新工作。

《通知》明确，要强化精细化城市设计引导，将城市设计作为城市更新的重要手段，完善城市设计管理制度，规范和引导城市更新项目实施。探索优化适用于存量更新改造的建设工程审批管理程序和技术措施，构建建设工程设计、施工、验收、运维的全生命周期管理制度，提升城市安全韧性和精细化治理水平。

《通知》指出，要创新城市更新可持续实施模式，坚持政府引导、市场运作、公众参与，加强存量资源统筹利用，探索“主导功能、混合用地、大类为主、负面清单”更为灵活的存量用地利用方式和支持政策，建立房屋全生命周期安全管理长效机制。健全城市更新多元投融资机制，建立政府、企业、产权人、群众等多主体参与机制，鼓励有立法权的地方出台地方性法规，完善土地、财政、投融资等政策体系。

《通知》进一步明确城市更新底线要求，强调坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，防止大拆大建。加强历史文化保护传承，同时要防止脱管失修、修而不用、长期闲置。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，把安全发展理念贯穿城市更新工作各领域和全过程，确保城市生命线安全，坚决守住安全底线。

(责编：王仁宏、高雷)

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