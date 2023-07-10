人民网北京7月10日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局近日公告2022年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。

数据显示，2022年度中国境内125家乘用车企业共生产/进口乘用车2176.03万辆（含新能源乘用车，不含出口乘用车，下同），行业平均整车整备质量为1575千克，WLTC工况下平均燃料消耗量实际值（WLTC工况，下同）为4.11升/100公里，燃料消耗量正积分为3256.49万分，燃料消耗量负积分为364.04万分，新能源汽车正积分1523.08万分，新能源汽车负积分46.26万分。

其中，105家境内乘用车生产企业累计生产乘用车2097.13万辆，平均整车整备质量为1560千克，平均燃料消耗量实际值为3.99升/100公里，燃料消耗量正积分为3255.33万分、负积分为289.72万分，新能源汽车正积分为1522.78万分、负积分43.12万分。20家进口乘用车供应企业进口乘用车78.90万辆，平均整车整备质量为1963千克，平均燃料消耗量实际值为7.66升/100公里，燃料消耗量正积分为1.16万分、负积分为74.32万分，新能源汽车正积分为1.30万分、负积分为3.14万分。

(责编：申佳平、高雷)

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