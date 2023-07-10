人民网北京7月10日电 （记者杨曦）07月10日，国家科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目2023年立项项目《“数据-模型-知识”增强的多模态基础模型学习与压缩关键技术》项目启动暨实施方案论证会在北京召开。

项目启动暨实施方案论证会现场。

会上，人民中科（北京）智能技术有限公司有关负责人介绍了人民中科在项目相关研究领域扎实的科研和应用基础，表示将全方位支持项目开展，保障项目顺利实施并取得突出成果。

据了解，本项目面向多模态基础模型的训练学习和应用适配，重点研究“数据-模型-知识”增强的多模态基础模型学习与压缩技术，提升多模态基础模型的通用性和实用性，并在跨模态搜索、内容理解与安全、多模态智能问答等多任务场景实现示范应用。

人民中科研究员原春锋作为项目负责人对项目实施方案进行了介绍，汇报了项目的研究目标、主要研究内容、分解及具体实施计划、实施关键节点、组织管理机制、成果呈现形式与考核方式以及项目当前研究工作进展。围绕项目研究目标，原春锋还介绍了项目课题分解、时间节点、考核指标，明确了项目的组织管理保障机制；同时，从数据、模型、关键技术、应用四个方面介绍了当前已开展的工作。

与会专家重点围绕项目的技术创新和应用特色、项目实施节点的把握、知识产权与成果产出等方面进行了质询，并提出了具体意见建议。专家组通过质询讨论形成评估意见，认为项目实施方案与项目任务书要求一致，项目阶段目标和分工明确，技术路线和计划安排合理，实施方案合理可行，一致同意通过项目的实施方案论证。项目参与单位表态，将根据专家意见和建议进一步凝练创新性、标志性成果，注重和加强成果转化应用，确保项目顺利实施并高质量完成研究任务。

(责编：杨曦、吕骞)

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